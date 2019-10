Concordia, la tradizionale Fiera d'Ognissanti torna in città

Quest’anno la Fiera d’Ognissanti di Concordia raddoppia con due giorni di festa venerdì 1 e sabato 2 novembre. Il format è quello consolidato nel tempo, che unisce ad un mercato ambulante di qualità, l’esposizione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali quale valore aggiunto della Fiera di Concordia. Inoltre i visitatori troveranno esposizione di automobili, articoli per il giardinaggio e per la casa e tante altre proposte per un’offerta commerciale a 360 gradi, arricchita dalla presenza in fiera del volontariato che sarà concentrato in Piazza Roma. In occasione dei due giorni di Fiera tutte le attività commerciali concordiesi sono aperte, perché l’evento fieristico è anche un’occasione per valorizzare la rete commerciale di Concordia.

I prodotti enogastronomici sono l’elemento cardine della Fiera, e saranno al centro del concerto della Banda della Ricetta la sera del 1 novembre nell’auditorium della scuola media e raccontati lunedì 4 novembre alle ore 21 in sala delle Capriate in occasione della presentazione del libro di Carlo Mantovani sugli itinerari del gusto in Emilia Romagna.

L’area espositiva si estende lungo le vie del centro storico trasformando Concordia in un grande mercato a cielo aperto che ospita oltre 200 operatori commerciali. Il mercato straordinario aprirà dalla prima mattina del 1 novembre, e l’inaugurazione avverrà alle ore 10.30 in Largo giardino Tanferri con gli interventi del Sindaco Luca Prandini, dell’assessore regionale alla ricostruzione Palma Costi e del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. La successiva visita agli stand del mercato sarà accompagnata dalla Filarmonica cittadina “Giustino Diazzi” e si concluderà con un rinfresco in Piazza Roma offerto da Pro Loco.

Gli appuntamenti del 1 novembre prevedono alle ore 12.15 l’inaugurazione della mostra di pittura “I colori dell’essere” presso la sede CNA di Concordia in via Mazzini 68 e alle ore 15.00 in via Mazzini 55 l’inaugurazione della mostra con le immagini inviate per il concorso fotografico “Terra nostra”, che vedrà anche la premiazione dei vincitori. Nello stesso spazio è allestita la mostra fotografica “L’arte dell’eccellenza alimentare” che omaggia gli artigiani della gastronomia emiliana. Entrambe le mostre fotografiche sono curate da Club fotografico “Fotografi Seriali”.

Nello spazio del volontariato di Piazza Roma il 1 novembre alle ore 17.30 è prevista la consegna della Costituzione ai neodiciottenni da parte del sindaco Luca Prandini e del consigliere con delega alle politiche giovanili Edoardo Samain. L’evento sarà accompagnato da un aperitivo dell’associazione Playa d’En Fossa.

Nella giornata del 2 novembre, sempre in piazza Roma, aperitivo a cura dell’associazione giovanile Way.

E non potevano mancare le giostre, che per la gioia dei più piccoli saranno attive nel parco fiera di via della Protezione Civile dal 31 ottobre al 3 novembre.