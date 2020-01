San Geminiano, un tuffo nel fascino sempreverde della fiera

Il 31 gennaio per la festa di San Geminiano si rinnova uno degli appuntamenti più caratteristici della tradizione modenese, capace di affascinare i più piccoli e si far riemergere splendidi ricordi in chi piccolo ormai non è più. Già a aprtire dalle 8.00 si potranno fare acquisti alla tradizionale fiera in centro storico con bancarelle per la vendita di prodotti di ogni genere, degustazioni di prodotti tipici, piadine, zucchero filato, frutta caramellata e tanto altro ancora.

Le vie e le piazze del centro interessate dalla fiera sono: piazza Sant’Agostino, piazzale degli Erri, piazza Grande, via Emilia centro, piazza Muratori, piazza Matteotti, piazza Mazzini, corso Canalchiaro, corso Canalgrande, via Università, via Castellaro, via Scudari, via Canalino, piazzale San Francesco e calle di Luca.

Programma della Festa del Patrono

Alle ore 10.30 dal portico del Palazzo Comunale si muoverà un corteo, secondo un'antichissima tradizione, che vedrà la presenza dei valletti comunali, in livrea giallo blu, che porteranno in offerta al Santo i ceri e l'olio per la lampada che, nella cripta del Duomo, arde perennemente davanti al sepolcro del patrono. Alla Santa Messa pontificale sarà presente, come ormai da tradizione, una delegazione con gonfalone, della città di Pontremoli, il cui santo patrono è San Geminiano. Come di consueto, durante la festa vengono esposte in Duomo le reliquie del Santo.

Viabilità

Per tutta la giornata sarà sospesa la circolazione stradale, eccetto mezzi di soccorso e delle forze di polizia in: via Emilia Centro, corso Canalgrande, corso Canalchiaro, Calle di Luca, corso Duomo, Piazzale S.Agostino, Largo Porta Bologna. Saranno quindi possibili disagi alla circolazione in tutta la zona del centro storico. Gli autobus che abitualmente percorrono via Emilia centro modificheranno l'itinerario e transiteranno sui viali cittadini. Verifica l'orario delle corse degli autobus del servizio pubblico locale sul sito www.setaweb.it

Dove parcheggiare

Per recarsi in centro si potra parcheggiare utilizzando i posti macchina al Parcheggio del Centro (ex Novi Park) o in parcheggi scambiatori che consentono di lasciare l’auto e arrivare alle porte del centro con l’autobus. Al Parcheggio del Centro sono disponibili 1.700 posti coperti. Venerdì 31 gennaio è sospeso il servizio navetta.

Tra le altre aree in cui si può lasciare la vettura ci sono il parcheggio del parco Ferrari in via Emilia Ovest (per il centro bus linee 4, 5, 9 e 762 per la stazione delle corriere); parcheggio antistante l'ex Mercato bestiame in via Canaletto (per il centro bus 7, o 11); parcheggio Darsena del Naviglio (per il centro bus 3 e 10); parcheggio Cnh in via Pico della Mirandola (per il centro bus 13 o linea 12 in via Fanti); parcheggio Palasport in via Divisione Acqui (da cui è possibile raggiungere le zone più vicine alla fiera con l’autobus della linea 8 che transita e ferma in via Divisione Acqui alla fermata davanti al centro commerciale I Portali); parcheggio del centro commerciale La Rotonda di via Morane (linea 5 che arriva in autostazione o linea 3 che arriva in largo Garibaldi o alla stazione ferroviaria); parcheggio via Gottardi, zona universitaria (bus 7 e 9, oppure la linea 2 che transita sulla via Vignolese).