A Formigine torna la Fiera di San Lorenzo, bancarelle e apertura straordinaria del Castello

Saranno un centinaio gli operatori presenti anche quest’anno per la tradizionale Fiera di San Lorenzo, in programma a Formigine in centro storico e nelle vie limitrofe, a partire dalle ore 9 e fino a sera di venerdì 10 agosto, quando appunto ricorre il giorno dedicato al “santo delle stelle cadenti”. In occasione della manifestazione, che per tanto tempo è stata la fiera più importante del paese, vista la sua antica e originaria vocazione agricola, tra prodotti della terra e animali d’allevamento o da lavoro (oggi interessa invece le più svariate categorie merceologiche), è prevista l’apertura straordinaria sia del Castello che del Museo multimediale dalle ore 17 fino alle 23,30. La disposizione degli ambulanti, rispetto a quella delle precedenti edizioni, quest’anno verrà modificata per la compresenza del cantiere in centro storico.

L’Ufficio Commercio del Comune di Formigine ha preventivamente individuato postazioni alternative nelle immediate vicinanze, avvisando i commercianti interessati.