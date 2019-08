Fiera di Serramazzoni, due giorni di divertimento nel cuore dell'Appennino Modenese

Torna, domenica 11 e lunedì 12 agosto 2019, l'attesissima Fiera di Serramazzoni, un'evento all'insegna del divertimento che da mattina a sera animerà le strade del comune di montagna.

In Via Val di Sasso, Piazza Tasso, Piazza della Repubblica e nelle strade limitrofe infatti, saranno presenti più di 150 bancarelle con un'offerta che spazierà dall'alimentare all'oggettistica. Oltre al caratteristico mercatino, ad animare le piazze saranno le performance di artisti che con il loro ingegno saranno capaci di intrattenere e deliziare tutti i visitatori. Non mancheranno inoltre le iniziative dedicate ai più piccoli, con "spettacoli viaggianti", giochi e intrattenimenti di ogni tipo.

Per favorire la viabilità, il Comune di Serramazoni metterà un servizio navetta gratuito, che accompagnerà chi deciderà di usufruirne dai parcheggi principali al centro storico e viceversa. Tale servizio è attivo nella giornata di domenica 11 dalle ore 14.30 alle 23.20 e il giorno seguente dalle ore 8.30 alle 12.30 per poi riprendere dalle ore 14.30 alle 23.30.

Per maggiori informazioni consultare il sito o la pagina Facebook del Comune di Serramazzoni.