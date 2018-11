Ritorna la passione con la Fiera del Disco e del Fumetto a Modena

Dopo tanti anni a ModenaFiere, si trasferisce alla Polisportiva Saliceta S. Giuliano in Stradello Saliceta San Giuliano l'appuntamento tanto atteso con la Fiera del disco e del fumetto. La manifestazione con ingresso continuato, Sabato 17 e Domenica 18 novembre dalle 10:00 alle 19:00, è un’occasione unica, dove tutti gli appassionati di musica potranno vendere, acquistare, scambiare e perché no, farsi valutare dischi, CD e rarità del rotondeggiante mondo discografico. Un festival del vinile: sagomato, colorato, formato picture disc, 33g e 45g, CD, album, singoli, doppi, con copertine apribili, fluorescenti, in rilievo. Una gioia per gli occhi (e le orecchie, dato l’argomento trattato) dei molti estimatori del caro, vecchio disco.

Il numero, più di 100 espositori, e l’importanza degli espositori presenti rende questa manifestazione di Modena un appuntamento importante per tutti i collezionisti del settore e per i semplici appassionati. Insieme alla mostra del disco ci sarà anche MODENA COMICS, che offre oltre ad una interessante offerta di pezzi d'antiquariato, garantita dalla presenza di alcuni quotati mercanti, un'esauriente panoramica delle nuove tendenze dell'editoria amatoriale e di massa. Non mancano per i collezionisti meno esigenti molti banchi dedicati al fumetto seriale, come le collane Bonelliane alla portata di tutte le tasche. Il salone, dunque, propone una vera e propria rassegna sui personaggi che sono ormai divenuti dei veri e propri oggetti di culto per il pubblico italiano da Martin Mystere ai supereroi della Corno, da Topolino ad Alan Ford, da Tex a Lupo Alberto. Quindi ci sarà di che acquistare per tutti i gusti.

All’ interno della mostra troverete, organizzata dal “La Tana del Nerd Official - TNO”, il famoso gruppo che organizza le attività artistiche delle fiere nel triveneto, la vasta rassegna di intrattenimento a tema Nerd e Cosplay, con animazione dedicata partendo dalle musiche della vostra infanzia, passando per ospiti prestigiosi del mondo di Youtube, alle collaborazioni con le associazioni dedicate agli argomenti più vicini al mondo Nerd o Geek che dir si voglia, e finendo con la creazione e la gestione di Workshop e della Gara Cosplay.