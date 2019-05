Motor1Days: il parco divertimenti della Motor Valley

Motor1Days è l’evento che coinvolge l’automobile a 360°, per chi la usa come mezzo di trasporto e per chi invece l’ha sempre vissuta come oggetto di passione.

Supercar, SUV, citycar e auto familiari: dalla pista alla strada, passando per il tracciato offroad, aumentano, rispetto alle prime due edizioni, le attività in programma. Tra le altre, non si possono non citare i “Perché Provarla” e i Motor1Talk.

Il tutto, mentre i bambini avranno modo di divertirsi in compagnia di Coccole Sonore, il network da oltre un milione di follower. Dal reale al virtuale, un’area dedicata ai videogame e all’e-sport; domenica 19 maggio sarà poi il turno della Crazy Run. Insomma, ci sono tutte le premesse per battere i numeri della seconda edizione, che ha totalizzato oltre 1.750 esperienze di guida, 1.920 hot lap e almeno 1.400 off-road experience.

L’evento si svolge in parallelo al Motor Valley Fest, il festival dedicato all’automotive previsto nell’hinterland modenese dal 16 al 19 maggio.

A dare il via ufficiale ai Motor1Days, la parata inaugurale, venerdì 17 maggio: una carovana con auto di ogni genere collegherà simbolicamente l’autodromo al centro di Modena e attraverserà tutta la città.