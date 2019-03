"FilaFiaba", continua a Formigine la rassegna A Teatro con mamma e papà

Prosegue domenica 24 marzo alle ore 16 all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, la popolare rassegna A Teatro con mamma e papà curata dal Teatro dell’Orsa, promossa e sostenuta dal Servizio Cultura del Comune di Formigine e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Le narratrici Lucia Donadio e Chiara Ticini, in scena insieme al musicista Gaetano Nenna, proporranno a un pubblico di tutte le età FilaFiaba, una produzione del Teatro dell’Orsa con la regia di Monica Morini: «Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era. C’è una storia dove un principe parte alla ricerca di una fanciulla che sia bianca come il latte e rossa come il sangue. Una vecchia strega ingarbuglia la matassa del destino ma ogni nodo verrà al pettine. C'è anche una storia con due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che non ha zucche per carrozze, ma conosce i colori del cielo e sbuffa vestiti d'argento. Le fiabe hanno radici lunghe dentro ai giardini della nostra vita. Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti».

«Dall’inizio del tempo ci si ritrovava in cerchio per ascoltare storie» suggerisce la regista «il fuso appare in molte fiabe, fili di lana e fili di parole tessevano il tempo dell’ascolto, la musica e il canto si inanellavano. Dentro FilaFiaba le storie che vengono dalla tradizione orale si intrecciano con giocosità alla vita. Tutti nasciamo con una gran fame di storie, quelle che ci hanno donato ci riempiono le tasche e ci incoraggiano lungo il cammino. Un tappeto di visione dalle fanciulle uscite da un frutto fatato di Basile fino alla moderna Celeste Cenerentola di Annamaria Gozzi, camminando dentro i boschi dove non tutti i lupi l’hanno vinta».

FilaFiaba, consigliato per bambini dai quattro anni, è stato finalista al Festival Bonsai di Ferrara Off.

La rassegna si concluderà il 14 aprile con il concerto-spettacolo di Gianluca Magnani e Fabio Bonvicini con musiche e canzoni della tradizione popolare.

Ingresso unico 5 euro.