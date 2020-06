FilaFiaba, lo spettacolo del Teatro dell'Orsa va in scena a Rovereto

Venerdì 3 luglio alle ore 18.30, al Parco Ferrari di Rovereto sulla Secchia, a pochi chilometri da Modena, andrà in scena FilaFiaba del Teatro dell’Orsa, spettacolo finalista al Festival Bonsai di Ferrara Off consigliato sia ai bambini che agli adulti.

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di Al Parco col sorriso, rassegna artistica in programma tra giugno e luglio nelle aree verdi di Novi di Modena, Rovereto sulla Secchia e S. Antonio in Mercadello.

Le attrici Lucia Donadio e Chiara Ticini, in scena insieme al musicista Gaetano Nenna, proporranno un intreccio di racconti che traggono forza dal repertorio della fiaba. La regia è di Monica Morini e gli oggetti di scena sono realizzati da Franco Tanzi.

«Le fiabe sono vere, musica e parole tessono un filo d’oro fatto di C’era e non c’era» suggerisce la regista «C’è una storia dove un principe parte alla ricerca di una fanciulla che sia bianca come il latte e rossa come il sangue. Una vecchia strega ingarbuglia la matassa del destino ma ogni nodo verrà al pettine. C'è anche una storia con due sorellastre, una matrigna e una fata madrina che non ha zucche per carrozze, ma conosce i colori del cielo e sbuffa vestiti d'argento. Le fiabe hanno radici lunghe dentro ai giardini della nostra vita. Qui si canta e ci s’incanta qui si ride, si cammina su fili sospesi, qui si corre verso l’amore, non si ha paura del lupo. Qui si filano fiabe per tutti».

Per iscrizioni: biblioteca 059 6789220, biblioteca1@comune.novi.mo.it. L'evento conterà un massimo di 25 iscritti, con obbligo di mascherina dai 6 anni in su per raggiungere il posto assegnato e per lasciare l’area. Sarà fornito materiale per la sanificazione.