L'Orchestra Filarmonica della Scala sul palco del Teatro Pavarotti

Si terrà giovedì 7 marzo 2019 alle 20,30 uno degli appuntamenti più attesi della stagione concertistica al Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Per l’occasione, l’Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly eseguirà la Quinta Sinfonia di Mahler, uno dei brani più celebri del grande repertorio sinfonico.

Riccardo Chailly è direttore musicale del Teatro alla Scala e direttore principale della Filarmonica. Dal 2016 ha assunto la carica di direttore musicale dell’Orchestra del Festival di Lucerna, succedendo a Claudio Abbado. È stato Kapellmeister del Gewandhausorchester di Lipsia, la compagine sinfonica più antica d’Europa, e direttore principale dell’Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, che ha guidato per sedici anni. Dirige le principali orchestre internazionali, tra queste Wiener Philharmoniker e Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra e Chicago Symphony Orchestra. È ospite regolare di festival quali Salisburgo e BBC Proms di Londra.

La Filarmonica della Scala è stata fondata nel 1982 da Claudio Abbado e dai musicisti scaligeri. L’anno seguente si è costituita in associazione indipendente dedicandosi al repertorio sinfonico parallelamente a quello operistico del Teatro alla Scala. Carlo Maria Giulini ha guidato le prime tournée internazionali; Riccardo Muti, direttore principale dal 1987 al 2005, ne ha promosso la crescita artistica facendone un’ospite costante nelle più prestigiose sale da concerto internazionali. Da allora l’orchestra ha instaurato rapporti di collaborazione con i maggiori direttori come Leonard Bernstein, Georges Prêtre, Lorin Maazel, Wolfgang Sawallisch, Myung-Whun Chung, Zubin Mehta, Esa-Pekka Salonen, Yuri Temirkanov, Daniel Harding, Daniele Gatti. Daniel Barenboim e Valery Gergiev sono soci onorari.

La Filarmonica realizza la propria stagione di concerti ed è impegnata nella stagione sinfonica del Teatro alla Scala. Sono oltre 800 i concerti all’estero tenuti durante le numerose tournée. Ha debuttato negli Stati Uniti con Riccardo Chailly nel 2007 e in Cina con Myung-Whun Chung nel 2008. Nelle recenti stagioni è stata in tournée in Europa, guidata da Riccardo Chailly, ospite delle più importanti istituzioni concertistiche. A gennaio si è esibita a Madrid, Parigi, Dortmund, Amsterdam, Lussemburgo ed è attesa ancora a Lucerna e Baden-Baden. Da cinque anni è protagonista del Concerto per Milano, il grande appuntamento sinfonico gratuito in Piazza Duomo, tra le iniziative “Open Filarmonica” nate per condividere la musica con un pubblico sempre più ampio, di cui fanno parte anche le Prove Aperte, il cui ricavato è devoluto in beneficenza ad associazioni non profit milanesi che operano nel sociale, e il progetto Sound, Music! dedicato ai bambini delle scuole primarie milanesi.

L’orchestra vanta una consistente produzione discografica per Decca, Sony ed Emi: in occasione del bicentenario verdiano ha inciso con Riccardo Chailly il CD Viva Verdi (Decca) che è risultato il disco di musica classica più venduto del 2013 in Italia, e pubblicato di recente anche in DVD. Decca ha rilasciato il CD con la registrazione dal vivo della Sinfonia n. 9 di Mahler diretta da Daniel Barenboim alla Scala il 15 novembre del 2014. Da gennaio 2017 è disponibile il nuovo CD Decca diretto da Chailly che include Ouvertures, Preludi e Intermezzi di Opere che hanno avuto la “prima” al Teatro alla Scala. Un nuovo CD diretto da Chailly e dedicato a Nino Rota è in uscita ad aprile 2019.