Blues, rock, pop e jazz: le sonorità del Filippo Trincanti Trio in concerto in Piazza Grande

Prosegue venerdì 14 dicembre la programmazione musicale a cura della nuova gestione del Caffè Concerto in collaborazione con il Bravo Caffè di Bologna, storico punto di riferimento bolognese per la ristorazione con musica dal vivo.

Appuntamento in Piazza Grande, a ingresso libero e gratuito a partire dalle ore 22.00, con il Filippo Tirincanti Trio, in una formazione che affronta un repertorio di brani originali contenuti nell’album di esordio “Otherwise” del 2011. I testi, ricchi d'ispirazione, sono eseguiti dalla voce graffiante di Tirincanti che sarà accompagnato al basso da Cico Cicognani e alla batteria da Chicco Capiozzo.

Tirincanti, romagnolo di Riccione classe '74, è dotato di mezzi tecnici e vocali di prim'ordine e rappresenta l'evoluzione artistica di una figura chiave del panorama musicale del secolo scorso, il crooner, ovvero l'artefice di atmosfere particolari su testi di qualità. Nella sua musica confluiscono tutti gli elementi indispensabili per un prodotto di passo internazionale: la black music per il groove, il jazz per le tessiture, il pop per la brillantezza e il brio. In programma nel corso della serata proposte tratte dal repertorio internazionale e ri-arrangiate ad hoc per il gruppo che vanta diverse esperienze musicali al fianco di artisti di fama internazionale. Tirincanti ha infatti collaborato con Jestofunk, Whitney Houston, Fabrizio Bosso, Randy Bernse e tanti altri. Il batterista Chicco è invece figlio d’arte, dato che il papà Giulio Capiozzo è il fondatore dello storico gruppo “Area”, e inizia a esibirsi a New York nel 2003 suonando jazz nel famoso locale “Blue Note”, oltre che partecipando a numerosi festival in Europa al fianco di Jmmy Owens, Tony Scott, Mario Biondi, Tullio De Piscopo, Randy Bernsen, Mauro Pagani, Ares Tavolazzi e tanti altri. Il Trio proporrà inoltre pezzi di Prince, Jimi Hendrix, Beyonce e Robben Ford.

Fino alla fine dell’anno la programmazione musicale a cura della nuova gestione del Caffè Concerto, ovvero la RREM di Firenze, prevede una performance dell’Insolito Groove il 21 dicembre, mentre mercoledì 28 dicembre torneranno i Mash Machine.