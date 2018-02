"Il filo Rosso", personale di  Manuela Trimboli allo Splash Museum

Il filo rosso è quel filo, lunghissimo, indistruttibile che serve a tenere unite le persone e le cose. Secondo una leggenda giapponese lega due persone che sono destinate a stare insieme per sempre. Il filo rosso di Manuela porta tutte i suoi disegni a una sola mano ispiratrice: la sua.

Per Manuela il filo rosso è anche quel legame che unisce ogni emigrante alla sua terra d’origine, è quel pensiero al lontano, ai posti dove si è vissuti.

Lei donna siciliana ,che ha vissuto in tante città italiane, si sente emigrante e quel filo rosso lo tiene fra le mani anche le come l’ha una donna emigrante di una sua illustrazione. L’artista raffinata e poliedrica si dedica all’illustrazione quando all’accademia le chiedono di partecipare ad un concorso, svogliatamente fa un disegno e vince. Ha lavorato per otto anni in un teatro luzzatiano, ha illustrato moltissimi libri e realizzato progetti per diverse aziende di moda. La sua mano è magica, si muove con delicatezza sulla carta e ogni suo segno diviene racconto

Allo Splash Museum di Sasuolo saranno esposti disegni e progetti di prossimi libri, una serie di racconti per immagini, un mondo incantato di personaggi che si annodano fra fra le maglie di un filo rosso. La mostra curata da Tina de Falco sarà inaugurata venerdi 23 febbraio alle ore 18,30. Sarà visibile i lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 su appuntamento.