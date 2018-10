Un sabato a "filosofare con i bambini" nelle biblioteche

Sabato 27 ottobre, a partire dalle ore 10, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e in collaborazione con il Polo Bibliotecario Modenese, organizza una nuova edizione di FilosoFare. Filosofia con i bambini. L’iniziativa prevede lo svolgimento di 36 laboratori, a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, in 18 biblioteche di Modena e della provincia: Bomporto, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Maranello, Medolla, Modena (“Delfini”), Montale, Nonantola, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Soliera e Vignola.

I bambini, divisi in due fasce d’età, dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni, avranno la possibilità di partecipare a laboratori di filosofia curati da educatori professionisti, specialisti di filosofia con i bambini: Prisca Amoroso, Giorgio Borghi, Chiara Colombo, Costanza Faravelli, Fiorenzo Ferrari, Francesco Mapelli, Paola Marchi, Emma Nanetti. Nel corso delle attività i più piccoli potranno confrontarsi tra loro e con gli adulti su una varietà di temi filosoficamente rilevanti, che attraversano ogni giorno le nostre esistenze in forme e modi differenti: dalla costruzione di una città immaginaria, magari con un funzionamento diverso da quello a cui siamo abituati, al rapporto con le emozioni; dall’invenzione di una favola, capace di riscrivere la realtà, alla relazione con un ambiente in costante mutamento; dall’accettazione dell’altro, vicino o lontano che sia, alla consapevolezza dei propri talenti e dei propri limiti. Durante i laboratori, questi interrogativi verranno declinati in maniera avvincente e divertente con l’obiettivo di valorizzare la creatività di ciascuno, sempre nel rispetto di regole condivise dall’intero gruppo.