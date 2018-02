Modena: Flosofare con i bambini

Tra febbraio e marzo la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, realizzano una nuova speciale edizione di FilosoFare. Filosofia con i bambini. L’iniziativa prevede la realizzazione di otto laboratori di filosofia - a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti - dedicati a bambini tra i 4 e i 10 anni d’età. Si terranno presso l’Ex Ospedale Sant’Agostino, un complesso edilizio di oltre 24 mila metri quadri, sorto nel 1753 per volontà del Duca d’Este Francesco III, ora al centro di un importante progetto di riqualificazione e trasformazione in polo della Cultura, per la valorizzazione del vasto patrimonio culturale artistico del territorio

Il lavoro filosofico con i bambini che viene qui sviluppato si fonda sui risultati didattici già raggiunti con il progetto “Piccole ragioni. Filosofia con i bambini”, avviato dalla Fondazione Collegio San Carlo dal 2010, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Modena – spiega Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo – Questa inedita sessione ad inizio anno, ci permette di esplorare luoghi diversi, condividere con un nuovo partner un’interessante collaborazione e un’inedita chiave metodologica che fa leva sulla pedagogia e sulla filosofia per aiutare i ragazzi a scoprire l’altro e a trovare la loro dimensione di persone

I laboratori nascono infatti dall’esigenza di offrire ai bambini la possibilità di riflettere e di fare esperienza su questioni di carattere filosofico, appartenenti però alle semplici esperienze di vita quotidiana, rilevanti per la loro formazione.

“Mai come oggi – dichiara il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Paolo Cavicchioli – in un’epoca dominata dal pensiero scientifico e tecnologico, si sente la necessità di una casa comune per la cultura scientifica e la cultura umanistica. E costruirla con solide fondamenta è uno dei compiti che oggi la filosofia è chiamata ad assolvere. E’ un tema, questo dell’unità del sapere, che ci sta particolarmente a cuore perché legato alla formazione dei nostri giovani, a partire da quelli in più tenera età. Per questo sosteniamo con convinzione «Filosofare. Filosofia con i bambini», perché è un progetto che utilizza la capacità immaginativa dei bambini per guidarli alla scoperta del mondo e di sé stessi come soggetti consapevoli”.

Attraverso gli strumenti della filosofia con i bambini e con la guida di educatori esperti, i ragazzi potranno riflettere sul tema dell’identità e della differenza, confrontarsi sull’importanza che le storie di fantasia e le esperienze artistiche rivestono nell’esistenza di ciascuno di noi e provare a immaginare scenari per il futuro della società in cui viviamo.

Grazie al gioco, al disegno, al dialogo e al racconto, i bambini scopriranno che si possono affrontare i piccoli e i grandi interrogativi dei filosofi di ieri e di oggi in modo creativo e divertente.

Libera espressione quindi al ragionamento e al sentimento, alla fantasia, ai ricordi, alle capacità di drammatizzare, al gioco, al racconto delle proprie esperienze, ma anche all’ascolto degli altri e alla comprensione delle loro emozioni e sentimenti, governando le proprie pulsioni. E proprio grazie al gioco, al racconto, al disegno, sia i bambini che gli adulti potranno scoprire che si può riflettere sui grandi temi dei filosofi, senza annoiarsi.

I laboratori saranno tenuti da educatori e animatori professionisti: Chiara Colombo, Fiorenzo Ferrari ed Emma Nanetti.

Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione, da effettuare presso il sito www.fondazione-crmo.it/edutainment. Per informazioni, scrivere a edutainment@confermapresenza.it



PROGRAMMA



Sabato 10 febbraio

ore 16 - 17.15

Gigantesche fantasie - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari



ore 17.30 – 18.45

Immaginiamo il futuro - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari



Sabato 24 febbraio

ore 16 - 17.15

Autoritratto allo specchio - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Emma Nanetti



ore 17.30 – 18.45

C’era una volta un pittore… - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Emma Nanetti



Sabato 10 marzo

ore 16 - 17.15

Carta bianca per menti colorate - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Emma Nanetti



ore 17.30 – 18.45

Bello / Brutto - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Emma Nanetti



Sabato 24 marzo

ore 16 - 17.15

Specchio riflesso - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari



ore 17.30 – 18.45

Bello bellissimo quasi brutto - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Chiara Colombo e Fiorenzo Ferrari.