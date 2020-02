FilosoFare, la rassegna di laboratori di filosofia per bambini arriva alla sua terza edizione

Dall’8 febbraio al 28 marzo la Fondazione di Modena, il Future Education Modena e la Fondazione Collegio San Carlo realizzano al polo culturale “Ago” la terza edizione di FilosoFare. Filosofia con i bambini. L’iniziativa, che si tiene presso gli spazi di AGO-Modena Fabbriche Culturali (Largo di Porta Sant’Agostino 228, Modena), prevede la realizzazione di dieci laboratori di filosofia - a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti - dedicati a bambini dai 4 ai 6 anni e dai 7 ai 10 anni.

L’attenzione che la Fondazione Collegio San Carlo riserva alle iniziative di filosofia con i bambini – spiga Giuliano Albarani, presidente della Fondazione Collegio San Carlo - si arricchisce anche quest’anno dell’appuntamento con i laboratori di FilosoFare organizzati grazie al sostegno della Fondazione di Modena e in collaborazione con FEM-Future Education Modena. I laboratori nascono per offrire ai bambini la possibilità di riflettere e di fare esperienza su questioni di carattere filosofico rilevanti per la loro formazione: dal rapporto con le nuove tecnologie informatiche e digitali all’esplorazione della natura e dei suoi innumerevoli volti, dalla fruizione dello spazio urbano alla convivenza con coetanei e adulti.

Dieci laboratori condotti da professionisti esperti quali Ilaria Rodella, Giorgio Borghi, Chiara Colombo e Luca Mori, in cui i più piccoli utilizzeranno gli strumenti della filosofia per immaginare scenari per il futuro della società in cui viviamo, riflettere su ciò che vediamo nella realtà quotidiana e utilizzare la fantasia per rispondere a grandi domande su noi stessi e sul mondo che ci circonda. Grazie al gioco, al disegno, al dialogo e al racconto, i bambini scopriranno che si possono affrontare i piccoli e i grandi interrogativi dei filosofi di ieri e di oggi in modo creativo e divertente.

I laboratori sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti su www.fem.digital. Per maggiori informazioni scrivere a info@fem.digital. A seguire il programma dettagliato



Sabato 8 febbraio

ore 16 - 17.15

Un computer per ripensare il mondo? - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Ilaria Rodella - Ludosofici

ore 17.30 – 18.45

La filosofia al tempo delle intelligenze artificiali - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Ilaria Rodella - Ludosofici



Sabato 22 febbraio

ore 16 - 17.15

Le mille forme dello stesso tubero - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Gianni Borghi

ore 17.30 – 18.45

Chi non ragiona non capisce un tubero - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Gianni Borghi



Sabato 7 marzo

ore 16 - 17.15

Parlare non significa comunicare! - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Ilaria Rodella - Ludosofici

ore 17.30 – 18.45

Da Platone al computer - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Ilaria Rodella - Ludosofici



Sabato 21 marzo

ore 16 - 17.15

Animali parlanti - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Chiara Colombo

ore 17.30 – 18.45

Platone e le marionette - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Chiara Colombo



Sabato 28 marzo

ore 16 - 17.15

Domande a sorpresa - laboratorio per bambini dai 4 ai 6 anni

A cura di Luca Mori

ore 17.30 – 18.45

Verso l’isola di Utopia - laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni

A cura di Luca Mori