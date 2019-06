Finalestense 2019. Taverne, musici, nobili a corte e Palio delle Cerchie per le vie del paese

Una festa molto amata Finalestense giunge alla sua XXIV edizione, a testimonianza di un successo e di un gradimento con-solidato. Il valore aggiunto di questa popolare manifestazione è proprio il coinvolgimento dei giovani finalesi che partecipano in massa ai giochi e alle cerchie. Appuntamento il 14, 15 e 16 giugno a Finale Emilia.

Quest’anno l’evento è dedicato a Lucrezia Borgia della quale ricorre il 500° anniversario della morte e che fu, a dispetto del cognome che per antonomasia viene associato a intrighi e avvelenamenti, un’ottima sovrana del piccolo Ducato Estense, devota al suo popolo e caritatevole verso i poveri e i malati come riportano gli storici. Anche per questo 2019 sarà un susseguirsi festoso di spettacoli e animazioni e i visitatori potranno gustare gli ottimi menù proposti dalle taverne.

Venerdi 14 giugno

Dalle ore 20.00 - Centro Storico. Apertura delle taverne, delle botteghe degli Antichi Mestieri e del Mercato delle Meraviglie. Giochi antichi per grandi e piccini

Ore 20.30 - Torre dei Modenesi. Benedizione dei gonfaloni e delle cerchie

Ore 21.30 - Scalinata dell’Acquedotto. Il Gran Corteo della Città del Finale: nobili, popolani, armati, figuranti e cerchie al seguito della Corte Estense

Ore 22.30 - Piazza del Teatro Sociale. CREED. Il rituale del fuoco dei Mercenari d’Oriente. Presentazione delle cerchie in lizza. Apertura dei giochi del Palio con la Disfida delle Mura

Ore 23.00 - Corte del Cartografo, Via Piave 4. Benedictus. Suggestioni rinascimentali e barocche nella musica progressive con L’Accademia dei Fluttuanti. Musici, saltimbanchi e artisti girovaghi per le vie del Finale

Sabato 15 giugno

Dalle ore 16.00 - Centro Storico. Apertura delle botteghe degli Antichi. Mestieri e del Mercato delle Meraviglie. Giochi antichi per grandi e piccini. Piazza Baccarini: Accampamento dei falconieri del Duca. Piazza del Teatro Sociale: Il Palio delle Cerchie.

Ore 16.30 - Disfida del Tiro alla Fune

Ore 18.30 - Disfide dei Putti

Ore 18.00 - Cortile del Palazzo Pretorio. "Le due vite di Lucrezia Borgia": Lia Celi e Andrea Santangelo presentano il libro dedicato alla “cattiva ragazza che andò in Paradiso”

Dalle ore 19.00 - Centro Storico. Cibi e bevande da re nelle taverne e nelle locande del Finale

Ore 21.00 - Piazza Verdi. Banchetto Rinascimentale alla Taverna de lo Cantacucco. Lucrezia Borgia al banchetto ducale, tra lazzi, giullarate e antiche danze.

Dalle ore 21.30 – Piazza del Teatro Sociale. Grande Palio Artistico delle Cerchie . Duelli artistici ideati per il sollazzo del pubblico festante...

Ore 22.00 - Via Trento Trieste, alle mura dell'antica Torre. Il ballo delle streghe a cura della scuola di danza Tersicore

Ore 22.00 - Via Trento Trieste (ritrovo davanti alla statua di San Zenone, al Castello delle Rocche). Passeggiata alla scoperta della storia e dei luoghi finalesi. I Tutors condurranno i partecipanti in un viaggio guidato alla scoperta delle nostre ricchezze architettoniche ed artistiche. Musici, saltimbanchi e artisti girovaghi per le vie del Finale

Domenica 16 giugno