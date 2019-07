Fiorachella 2019, a Villa Pace tanta musica e diventimento

Sarà Piotta, al secolo Tommaso Zanello, rapper e produttore discografico, l’ospite di punta di ‘Fiorachella 2019’, festival musicale organizzato nella splendida cornice di Villa Pace a Fiorano Modenese, nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 luglio, da Fiorano Free Music, Radio Antenna 1 e comune di Fiorano Modenese, con il sostegno di DEF, azienda fioranese di produzione di smalti (main sponsor) e altre ditte del territorio (GMM, Az Gomme, Emiliana Spurghi).

Ispirato al famoso festival americano Coachella, il Fiorachella 2019 vedrà il susseguirsi di esibizioni live per due giornate, ad ingresso libero e gratuito, in cui la musica sarà protagonista. Inizio venerdì 12 luglio, alle ore 19.00, con dj Bonzo da Radio Antenna 1 e il suo dj set, seguiranno i ‘Guerrilla Radio’ tribute band italiana dei Rage Against The Machine. A fine serata, l’imperdibile dj set “Oasis Club 1993-2003 a night to remember”, che ripercorrerà gli anni della mitica discoteca sassolese con la sua musica ed il suo pubblico unico, per ballare fino all’una di notte.

Sabato 13 luglio sarà una serata particolare, di incontro tra musica e arte visiva. Si parte alle 19.30 si parte con il blues di ‘Nick & Nick’, per passare al hip hop di ‘Genek-C & Inox’, e, alle 21.00 ai beat del rapper spezzanese Pepe che si fonderanno con la street art di ABVA. Durante l’esibizione, ABVA, giovane artista sassolese, produrrà in tempo reale un murales, ispirato alla musica di Pepe, opera che, nei giorni successivi, verrà venduta al miglior offerente. Il ricavato sarà devoluto a scopo benefico ad un’associazione del territorio.

Sabato 13 luglio, alle 22.00, il concerto del Piotta chiuderà con il botto la due giorni di musica live al parco di Villa Pace, a Fiorano Modenese. Per i nottambuli si potrà continuare a ballare ed ascoltare musica fino all’una di notte con dj Noce di Radio Antenna Uno.

A Villa Pace sarà anche possibile mangiare e bere grazie ai punti di ristoro allestiti da Comix Pub e Caffè del Teatro, o gustare un gelato nel chiosco dell’Officina del Gelato, che si trasferisce per l’occasione nel parco della Villa.

Durante la manifestazione sarà possibile acquistare t-shirt e gadget firmati ‘Fiorangels’, il cui ricavato servirà a finanziare e sostenere i futuri progetti di Fiorano Free Music, tra cui, il prossimo 8 settembre, un evento musicale in centro a Fiorano con la presenza del cantautore Marco Baroni e ‘Gillo and the Starmen’, David Bowie tribute band.

Tutte le informazioni anche sulle pagine Facebook Fiorano Free Music, Instagram FioranoFM.