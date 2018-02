Fiorano, al via il ciclo Il Re(gista) è nudo

Si terrà domenica 25 febbraio alle 17 presso il Caffè del Teatro Astoria di Fiorano, il primo appuntamento di Il Re(gista) è nudo, le monografie semiserie curate da TILT Associazione Giovanile come percorso di avvicinamento alla prossima edizione dell’Ennesimo Film Festival che si terrà dal 4 al 6 maggio 2018.

I primi due registi a finire sotto la lente di ingrandimento degli organizzatori del Festival saranno due autori pluripremiati, il Premio Oscar Paolo Sorrentino e Aki Kaurismaki istrionico regista finlandese.

Durante l’incontro i due registi saranno messi a nudo per analizzare i momenti più importanti della loro carriere e approfondire diversi aspetti con numerose curiosità volte a svelare i lati meno conosciuti del loro carattere e del loro stile cinematografico. Da un analisi degli attori feticcio passando per le ispirazioni nascoste, i vizi più reconditi fino a scoprire come appaiono quando si siedono dal lato opposto della cinepresa.