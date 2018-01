Comicoterapia a Fiorano. Un corso con i Dimòndi Clown

L’Associazione Dimòndi Clown Onlus, nata nel 2000 con il nome ‘!Ridere per vivere! Emilia Romagna’, opera utilizzando la Comicoterapia (Gelotologia o Clownterapia), come modalità di prevenzione, riabilitazione, terapia e formazione. La parola Dimòndi, oltre al significato dialettale (parecchio, tanto), si apre ad interpretazioni più ampie e quindi ai molteplici "Mondi" in cui operano da molti anni e in cui sono presentii i loro clown, con progetti non solo nel mondo ospedaliero, ma anche in quello degli anziani del carcere, della scuola, della formazione, etc.

Come dicono in associazione: “Portiamo il naso rosso in differenti contesti socio sanitari e culturali. Condividiamo e portiamo avanti questa esperienza da molti anni, con entusiasmo e sostenuti da una solida formazione, perché crediamo nella funzione salutare e di cura del buonumore e della risata soprattutto nei contesti di maggiore fragilità”.

Nel 2017 i clown dottori di Dimòndi sono stati impegnati, ogni settimana, presso i reparti pediatrici degli ospedali di Sassuolo e S. Orsola di Bologna; hanno svolto attività nelle e con le scuole di Maranello, di Modena, di Casalgrande; hanno sviluppato progetti nelle strutture per anziani a Castelfranco, Sassuolo, con i disabili adulti e psichiatrici stabilizzati a Reggio Emilia; partecipato al progetto contro la Ludopatia promosso dal Comune di Fiorano Modenese.

Ora gli sforzi dell’associazione si concentrano sulla programmazione di un nuovo Corso per Clown Dottori che si svolgerà a febbraio, preceduto da due incontri di presentazione, la cui partecipazione è gratuita e senza impegno, che si svolgono mercoledì 17 gennaio alle ore 20 e sabato 20 gennaio 2018, alle ore 16.30, presso Villa Cuoghi, in Via Gramsci 32 a Fiorano Modenese.

Il corso, a pagamento, avrà una durata di 220 ore, suddivise in 13 fine settimane non consecutive. Ogni fine settimana di formazione prevede lezioni teorico-pratiche di gelotologia, improvvisazione teatrale, clownerie, psicologia della relazione d'aiuto e dell'età evolutiva, icerca trucco e costume del proprio clown, espressività corporea, micromagia, teatro di figura, igiene e profilassi ospedaliera, deontologia del clown dottore, animazione musicale.

Per informazioni: info@dimondiclown.it e pagina Facebook dell’associazione.