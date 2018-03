Fiorano Open 2018. Torna la competizione del Cubo di Rubik

Al Bla di Fiorano Modenese in via Silvio Pellico, domenica 25 marzo 2018, con inizio alle ore 9 e fino alle ore 18, si svolge la competizione internazionale di Cubo Rubik ‘Fiorano Open 2018’, riconosciuta ufficialmente dalla World Cube Association, associazione mondiale che governa il mondo del Cubo di Rubik.

Per il secondo anno quindi si vedrà la partecipazione di speedcubers, italiani e non, che si misureranno in diverse specialità, dalla risoluzione classica del Cubo di Rubik 3x3x3 a quella bendati del cubo 5x5x5. Lo speedcubing è la disciplina sportiva in cui i concorrenti si sfidano a risolvere puzzle meccanici come il Cubo di Rubik nel minor tempo possibile.

L'ingresso è gratuito per il pubblico; per i partecipanti alla competizione, invece, verrà richiesto un contributo di 5€.

Il ‘Cubo magico’ (o Cubo di Rubik), da quando è stato inventato dall’ungherese Erno Rubik nel 1974, si è velocemente diffuso nel mondo, prima come passatempo e poi come disciplina competitiva. La gara principe è la risoluzione del classico 3x3x3: una unica possibilità corretta sulle 43.252.003.274.489.856.000 possibili.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Fiorano Modenese e dall’associazione Nino Rota con la World Club Association, la Cubing Italy e Rubiks.