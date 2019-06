Fiorano street Food e tanti altri eventi in paese nel fine settimana

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno in piazza Ciro Menotti con ‘Fiorano Street Food’ sarà possibile gustare, a pranzo e cena, le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiana ed estera, preparate sul momento da coloratissimi camioncini, vere e proprie cucine itineranti.

E mentre si cena, venerdì dalle 20.30, in piazza, partono i festeggiamenti di Lapam Confartigianato Imprese che compie 60 anni, con '40° 50° 60° Celebration. L' impresa continua'. La serata sarà anche l’occasione per ricordare il 50° delle aziende Carpenterie Metalliche Poggioli, Officina Meccanica F.lli Vandelli e Officine Metalgiotto. Sul palco il giornalista Luigi Giuliani presenterà il libro 'Over 40 - Storia di persone, imprese e associazione', che raccoglie la storia della Lapam di Fiorano e di trenta aziende associate Lapam da oltre 40 anni, che verranno premiate. Seguirà dalle 22.30 lo spettacolo comico 'Non ci resta che ridere' con i talenti di Zelig Claudia Penoni, Samuel Barletti, Duilio Pizzocchi e Paolo Migone. L’ingresso è libero e gratuito.

Sabato 29 giugno si pranza in piazza Ciro Menotti con i truck di ‘Fiorano Street allietati da esibizioni di diverse scuole di ballo e artisti da strada . Mentre alle 18.00 sulla pista rimessa a nuovo del Centro Sportivo Ciro Menotti di Spezzano è in programma il meeting di atletica ‘Città di Fiorano’.

Alle ore 20.00 presso il campo parrocchiale di Spezzano è in programma una cena con grigliata per raccogliere fondi a favore del campo da calcio e dell’attività sportiva 2019/2020. Per informazioni 347 0842135.

Sempre sabato sera, mentre in piazza a Fiorano si cena con lo street food e si ascolta la musica live dei Bellapricka, Vasco Rossi cover band, dalle ore 20.45, la parrocchia di Fiorano, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e di Tramonti (SA) organizza un percorso itinerante eno-gastronomico intorno al colle di Fiorano, ‘Notte sul Colle’, dedicato a scoprire sapori e tradizioni della Costa d’Amalfi. A lume di candela, si degusteranno piatti semplici e sapori unici, accostando vini del territorio campano situati tra i monti e il mare, accompagnati dalle melodie partenopee dei mandolinisti. Il percorso, con un contributo di 20 euro, inizia dalla seconda scalinata e continua nel luogo del ritrovamento del muro medievale, accanto alla statua di San Giovanni Paolo II, nel piazzale, nel cortile del belvedere, sotto gli alberi nella zona della canonica e nel giardino all’inglese.

Il ricavato della serata verrà utilizzato per finanziare un campo-scuola in costiera amalfitana dal 26 luglio al 2 agosto e per l’adeguamento sismico della scuola dell’infanzia Coccapani. Per raggiungere il Santuario sarà disponibile anche un servizio navetta gratuito con partenza da piazza Salvo D’Acquisto (zona mercato). Per informazioni 0536 830042.

Domenica 30 giugno la giornata inizia con il mercatino del riuso in piazza I° Maggio a Spezzano, per proseguire, alle ore 16.30, nel fresco della Riserva naturale delle Salse di Nirano con i laboratori con materiali di recupero di ‘Ludoteca Verde’, a Cà Rossa. Per informazioni e prenotazioni: salse,nirano@fiorano.it o 0522 343238 - 342 8677118.

Se trovare un po’ di refrigerio, sempre domenica, dalle ore 17.00, si potrà partecipare anche alla visita guidata gratuita del castello di Spezzano. Tra le spesse mura del maniero sul colle sarà possibile ammirare la Sala delle Vedute, con la scenografica rappresentazione dei feudi dei Pio; l’inedito ciclo di affreschi della Galleria delle Battaglie, al piano nobile del castello; il Museo della ceramica, che illustra l’evoluzione della tecnica di lavorazione dell’argilla nel nostro territorio e la sezione multimediale Manodopera. La visita si effettua con un minimo di 5 partecipanti.

In serata, dalle ore 21.15, la suggestiva e fresca cornice della corte del castello di Spezzano accoglie i giovani talenti del concorso canoro “Via Emilia la strada dei cantautori”, organizzato dall’Associazione Carmina e Cantica in collaborazione con i comuni di Castelfranco Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo. Si esibiranno quattro band e una solista, accompagnati da musicisti professionisti. Ospite della serata sarà Massimo ‘Ice’ Ghiacci, basso e voce dei Modena City Ramblers. Ingresso libero e gratuito.

Sempre domenica 30 giugno 2019, alle ore 21, al Centro Culturale di via Vittorio Veneto a Fiorano, è in programma 'Avventura sull'Orient Express' con Antonella De Gasperi e Fabrizio Macciantelli; Genthjan Llukaci al violino, Claudio Ughetti alla fisarmonica e Denis Biancucci al pianoforte.

In piazza Ciro Menotti fino a tarda sera sarà sempre possibile gustare le specialità del ‘Fiora Street Food’ con l’accompagnamento musicale di ‘Fiorano Live Progress’.