"Fior di Passione": versi, musica e immagini in scena a Carpi

Parole, poesie e illustrazioni dal vivo per raccontare il segreto che ogni fiore racchiude: questo, in sintesi, è il cuore di Fior di Passione, spettacolo del Teatro dell’Orsa che giovedì 4 luglio alle ore 21 sarà in scena a Carpi presso la bilbioteca Loria, a pochi chilometri da Modena, nel prestigioso Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio in apertura della rassegna Mirabilia. Serate di poesia, natura e arte.

Lo spettacolo, che si avvale delle illustrazioni dal vivo di Michele Ferri, della musica dal vivo di Gaetano Nenna, della collaborazione artistica di Annamaria Gozzi e della regia di Bernardino Bonzani, è interpretato da Monica Morini.

“Versi, musica, immagini spalancano sguardi sui segreti di foglie e fiori- afferma Monica Morini - Un erbario antico riprende vita nelle linee pittoriche di un artista che con il colore restituisce linfa al vago fiore della passiflora. Un viaggio nel mistero dei fiori, tra storie, versi e mito. I versi della Gualtieri, della Dickinson, della Spaziani, di Withman e Neruda- continua l’artista - spalancano l’invisibile e ci conducono nella bellezza della natura”

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.