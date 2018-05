Fusione Policlinico-Baggiovara, incontro con il Ministro Lorenzin e i vertici della sanità modenese

La situazione e il futuro della sanità modenese, il punto sul percorso di unificazione tra i due ospedali modenesi, Policlinico di Modena e Ospedale civile di Baggiovara, e le ricadute su tutta la rete territoriale degli ospedali e dei servizi saranno i temi al centro dell'incontro pubblico in programma venerdì 4 maggio alle ore 17,30 al Baluardo della Cittadella a Modena (piazza Giovani di Tien An Men 5).

Intervengono la ministra della Sanità Beatrice Lorenzin, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, Gian Carlo Muzzarelli e Alberto Bellelli, copresidenti della Conferenza territoriale sociale sanitaria della provincia di Modena; prevista anche la partecipazione di Oreste Andrisano, rettore di Unimore, Ivan Trenti, direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria, Massimo Annicchiarico, direttore generale dell'Ausl di Modena; coordina i lavori Giuliana Urbelli, assessore alla sanità del Comune di Modena.

Nel corso dell'incontro, promosso dalla Conferenza sanitaria in collaborazione con Comune e Provincia di Modena, Unimore e Regione, si parlerà anche dei progetti e degli investimenti in corso e le prospettive di finanziamento per il potenziamento dei servizi.