Flight & Fun, a Pavullo inaugura la III Edizione della Fiera Internazionale di Velivoli

Sabato 15 e domenica 16 giugno, all'Aeroporto di Pavullo nel Frignano si terrà la 3° Edizione di Flight and Fun, la Fiera Internazionale di Velivoli e Componentistica Aeronautica, nonchè Raduno Nazionale dei Piloti di Classe.

I Piloti di Classe infatti, insieme a insieme all'Aeroclub Pavullo del Frignano (MO) e a VFR Aviation hanno organizzato un evento per tutti gli appassionati del volo. Una due giorni all'insegna della festa, con esposizioni di velivoli a livello internazionale. Per l'Edizione 2019 inoltre è stato organozzato un contest, intitolato "Foto in Volo", che invita a raccogliere le più belle immagini scattate in volo: panorami, torri, castelli e ogni altra bellezza ammirata dal cielo. Condividere le emozioni del volo attraverso le immagini, la sensazione e l'eccitazione di cogliere un attimo in uno specifico luogo.

Sia persone spettatrici che i piloti, per partecipare devono inviare la loro candidatura. Il modulo è reperibile sul sito web dei Piloti di Classe.