Fondazione Modena Arti Visive presenta il 2019: tre grandi esposizioni in programma da marzo ad agosto

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE annuncia il programma di mostre che si svolgeranno da marzo ad agosto 2019 nelle sedi espositive dei tre istituti modenesi che la compongono: Galleria Civica, Fondazione Fotografia e Museo della Figurina.

Si parte con ma mostra "Pop Therapy. Lo spirito rivoluzionario delle figurine Fiorucci", a cura di Diana Baldon e Francesca Fontana che si terrà al Museo della Figurina, Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103. L' inaugurazione è prevista per venerdì 8 marzo 2019, e sarà visitabile fino al 25 agosto 2019.

La mostra indaga il fenomeno culturale “Fiorucci” attraverso l’album Fiorucci Stickers, pubblicato nel 1984 da Panini e distribuito insieme a oltre 25 milioni di bustine. L’album differisce notevolmente dalle altre produzioni della casa editrice modenese, trattandosi di uno strumento personalizzabile ideato per esprimere la propria creatività. Grazie alle figurine si potrà ripercorrere la portata rivoluzionaria della creatività dello stilista milanese Elio Fiorucci che, con le proprie scelte grafiche e strategie di comunicazione, negli anni Ottanta del secolo scorso scatenò una vera e propria “Fioruccimania”. Ed è proprio agli anni Ottanta che si lega l’intervento artistico di Ludovica Gioscia che interesserà lo spazio espositivo del museo. Nel 2010, infatti, l’artista ha realizzato un “archivio Paninaro” che verrà utilizzato in occasione di questa mostra per stabilire dei legami con l’album Fiorucci e realizzare una sorta di Wunderkammer di forte impatto visivo, traboccante di rimandi a un fenomeno storico che ha lasciato una notevole impronta simbolica nel panorama culturale

italiano.

La seconda mostra che la Findazione presenta è "Franco Fontana. Sintesi", a cura di Diana Baldon. Le sedi espositive saranno la Palazzina dei Giardini, Corso Cavour 2; Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103; MATA - Ex Manifattura Tabacchi, via della Manifattura dei Tabacchi 83. La mostra, che inaugurerà venerdì 22 marzo 2019 rimarrà aperta fino al 25 agosto 2019.

L’ampia personale dedicata all’artista e fotografo Franco Fontana si sviluppa in un percorso espositivo che si snoda all’interno del perimetro urbano, legando simbolicamente e fisicamente tutte le sedi che compongono FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE. L’esposizione è suddivisa in due sezioni. La prima, curata da Diana Baldon e allestita nella Sala Grande di Palazzo Santa Margherita e nella Palazzina dei Giardini, presenta trenta opere di medio e grande formato selezionate dal vasto archivio fotografico dell’artista. Questo nucleo illustra e ripercorre quasi sessant’anni di attività (dal 1961 fino al 2017), analizzando i fondamenti e l’evoluzione di quello che nel corso del tempo è diventato lo stile iconico di Franco Fontana. Al MATA - Ex Manifattura Tabacchi, la seconda sezione della mostra, curata dallo stesso Franco Fontana, presenta una selezione di circa cento fotografie appartenenti al Fondo Franco Fontana, donato dall’autore alla Galleria Civica nel 1991, che raccontano i rapporti tra l’artista modenese e i grandi protagonisti della fotografia internazionale. La raccolta nasce da un’attività di scambio con altri fotografi e grazie a successive donazioni conta a oggi oltre 1600 opere, tra cui figurano molti dei nomi più significativi della fotografia italiana e internazionale (da Luigi Ghirri a Gianni Berengo Gardin, da Richard Avedon a Sebastião Salgado) dal dopoguerra agli anni Novanta del secolo scorso. La mostra è realizzata in collaborazione con il festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, che nell’edizione 2019 sarà dedicato al tema “LEGAMI. Intimità, relazioni, nuovi mondi”.

La terza mostra presentata è "The Summer Show 2019", le cui sedi espositive saranno Palazzo Santa Margherita, Corso Canalgrande 103; Polo culturale Sant’Agostino, Largo e Porta Sant’Agostino. L' inaugurazione sarà venerdì 21 giugno 2019 e il periodo della mostra andrà dal 22 giugno al 21 luglio 2019.

The Summer Show, l’evento espositivo organizzato dalla Scuola di alta formazione di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE – Fondazione Fotografia e arrivato all’ottava edizione, presenta una panoramica inedita sulle nuove tendenze e direzioni del linguaggio dell’immagine contemporanea. Il prossimo anno l’appuntamento si svolgerà in due sedi: oltre alla mostra che presenterà al pubblico i progetti artistici dalle giovani promesse della fotografia alla fine del biennio 2017-2019 del Master sull’immagine contemporanea, che saranno esposti nelle Sale Superiori della Galleria Civica a Palazzo Santa Margherita, la manifestazione continuerà con la sezione Mid-Term presso il Polo culturale Sant’Agostino, dove saranno presentate le opere degli studenti al termine del primo anno del Master sull’immagine contemporanea. La mostra sarà accompagnata da un catalogo curato dagli studenti.

"Siamo soddisfatti del percorso compiuto sino ad ora da FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE – afferma Gino Lugli, Presidente di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE – e le future mostre in programma dimostrano come FMAV sia orgogliosa di raccogliere quei modelli culturali di alta qualità che hanno le proprie radici nella nostra città, come il successo della pratica artistica di Franco Fontana conferma, per proiettarle in un orizzonte ben più lontano.” “È con grande orgoglio che FMAV ha l’onore di presentare una fondamentale mostra personale di Franco Fontana” dichiara Diana Baldon, direttrice di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE, “per canonizzare

un’inequivocabile eccellenza del territorio modenese, promuovendola nell’ambito della fotografia di più alto rilievo internazionale.”