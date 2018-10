La Fondazione San Carlo apre le porte per la Settimana di Promozione della Cultura

La Fondazione San Carlo partecipa all’ Open Day dedicato alle istituzioni culturali - in particolare ai musei, alle biblioteche e agli archivi - nell’ambito della Settimana di promozione della cultura in Emilia Romagna organizzata dalla Regione e dall’Istituto Beni Culturali, proponendo per domenica 14 ottobre un’apertura straordinaria con diverse iniziative.

Due visite guidate permetteranno di scoprire la sede barocca, il teatro settecentesco e il patrimonio storico-artistico dell’istituzione. Il teatro verrà presentato attraverso un’esposizione di materiali dell’archivio storico della Fondazione, tra cui libretti, spartiti, programmi delle opere rappresentate, testimonianza della produzione teatrale sviluppatasi tra XVII e XIX secolo all’interno dell’istituzione, tra i principali centri di diffusione del teatro francese in Italia nella seconda metà del Settecento. Le visite, della durata di un’ora e trenta minuti circa, si svolgeranno alle ore 11.00 (a cura di Patrizia Curti) e alle ore 16.00 (a cura di Chiara Albonico) presso la sede della Fondazione, in via San Carlo 5, Modena.

Dalle ore 15 alle 19 sarà visibile in anteprima l’installazione Chora Park di Marina Gasparini, nuova opera site specific realizzata all’interno della Sala dei Cardinali, che si inserisce nell’ambito della programmazione dedicata dalla Fondazione al tema Ambiente. L’installazione sarà presentata alle ore 17.30 con gli interventi dell’artista, di Antonella Battilani, curatrice del progetto, e di Giuliano Albarani, presidente della Fondazione San Carlo.

“Chora Park” – spiega Giuliano Albarani – è un’originale riflessione sul tema dell’ambiente. Attraverso una rielaborazione della dicotomia microcosmo/macrocosmo, che Marina Gasparini realizza attingendo al patrimonio iconologico dell’età moderna, in particolare a partire dall’opera di Vesalio e di Copernico, l’installazione ci pone di fronte alla complessità e alla multidimensionalità insita nel concetto di ambiente. L’opera offre un contributo importante al percorso di approfondimento che abbiamo avviato sul tema con il ciclo di conferenze “Ambiente. Tra natura, storia e cultura” del Centro Culturale”.

Oltre all’installazione, dalle ore 15 alle 19 sarà possibile visitare la Biblioteca della Fondazione e il suo Fondo antico, in cui sono conservati circa 5300 volumi databili tra il XVI e il XX secolo.

La partecipazione alle visite guidate è gratuita su prenotazione, da effettuare, fino a esaurimento posti, entro venerdì 12 ottobre al numero 059.421240 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).