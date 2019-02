Smallet Jazz club, doppio concerto sabato all'Abate Road

Doppia serata questa sera presso L’Abate Road sede dello Smallet Jazz club, si inizia alle ore 20 con la possibilità di cenare e ad accompagnare la cena il Free Quartet con Cesare Cesare Vincenti alla chitarra, Luciano Bruni Pianoforte , Enrico Lazzarini al contrabbasso e Andrea Burani alla batteria

Dopo le numerose collaborazioni come quartetto di base ed individualmente con musicisti nazionali ed internazionali il gruppo propone una rivisitazione molto personale del repertorio Jazz tradizionale insieme a brani di propria composizione arrangiati sempre estemporaneamente, sicuramente stimolante per gli ascoltatori come per gli stessi musicisti coinvolti.

Ore 21,30 al piano superiore la voce di Lorena Fontana

LORENA FONTANA QUARTETTO

Lorena Fontana voce Giulio Stermieri pianoforte

Simone Di Benedetto contrabbasso Riccardo Cocetti batteria

Dopo aver partecipato all’evento nazionale “il Jazz Italiano per le Terre del Sisma” - L’Aquila 2 Settembre 2018, la cantante modenese Lorena Fontana, attiva sulla scena da più di trent’anni, si presenta al Modena Jazz Festival con un quartetto di giovani musicisti di talento. Le scelte musicali alternano brani originali di noti compositori del jazz e latin jazz come Cedar Walton o A.C. Jobim a brani originali della cantante. Una vocalità jazz al cento per cento, ricca di sfumature bluesy, che non indulge in manierismi eccessivi e che ha fatto del senso della misura la propria cifra stilistica.

presso Modena Centrale

Via Nicolò dell'Abate, 66, 41121 Modena MO

Ingresso: 10€ + drink e buffet

presso #AbateRoad66

Via Nicolò dell'Abate, 66, 41121 Modena MO

Ingresso: 12€ soci € 10,00

presso Modena Centrale

Ingresso 10€ + calice di vino

Offerta della serata

Jazz Night menù: 28€

(aperitivo, cena, concerti, jam session)

PER INFO E PRENOTAZIONI CONCERTO

Giulio Vannini

amicideljazzdimodena@gmail.com

tel: 345 7902481