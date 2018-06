Formigine “Città dei cappelli di paglia” , in centro la rievocazione ottocentesca

Nelle campagne formiginesi l’attività della lavorazione del truciolo prosperava fin dai tempi di Francesco IV, tanto da rendere Formigine una delle realtà più rinomate nell’attività della produzione dei cappelli di paglia nel Ducato di Modena. Per ricordare quel periodo storico, con tutte le sue tradizioni, sabato 30 giugno e domenica 1 luglio torna, per la sua quinta edizione, “Formigine: città dei cappelli di paglia”. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Formigine, in collaborazione con l’associazione di storia locale “E.Zanni” e patrocinata dal Comune, coinvolgerà tutto il centro storico formiginese facendo scoprire la cultura e le attività dell’Ottocento.

Durante l’arco delle due giornate, il centro di Formigine si arricchirà di una mostra mercato dell’antiquariato, con la vendita di cappelli di paglia e borse, un mercatino e un punto ristoro con gnocco e birra.

Nella serata del 30 giugno, dalle ore 21.30, “Tutti i colori della notte”, diretta televisiva con TRC. Domenica 1 luglio, sempre dalle ore 21.30, chiusura in piazza Calcagnini con le atmosfere e le suggestioni del Gran Ballo dell’800.