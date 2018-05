Formigine a tinte irlandesi, torna l'Europa Festival

Torna il Formigine Europa Festival con un programma che vedrà il suo momento più importante nel Consiglio comunale in adunanza aperta, sabato 12 maggio alle 10.15, quando verrà firmato ufficialmente nella sala consiliare del Castello il Patto di Gemellaggio con la città irlandese di Kilkenny, alla presenza del sindaco di Formigine Maria Costi e di quello di Kilkenny Michael Doyle.

Lunedì 7 maggio, alle 19 presso Hub in Villa di via sant'Antonio, si terrà “Padd'y day event”, serata all'insegna della musica irlandese con aperitivo.

Un altro appuntamento dedicato ai giovani sarà quello di giovedì 10 maggio, con inizio alle ore 17 (sempre in Hub) sulle opportunità della mobilità internazionale. Si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per fare esperienza all'estero, il modo ideale d’integrare la propria formazione con un viaggio stimolante.

Lo stesso giorno alle 21, in Polisportiva, Spira mirabilis (progetto musicale che ha radici e spirito europei) eseguirà la Sinfonia n°7 di Beethoven. “Quello che ci spinge ad affrontare nuovamente questa composizione, oltre all’innegabile bellezza, è il procedimento che dovremo attuare per indagare ancora più a fondo i messaggi artistici del Beethoven maturo - affermano i musicisti - Nei giorni a Formigine e nella successiva trasferta in Inghilterra, consapevoli che forse non sia sufficiente una vita intera per comprendere la sinfonia nella sua totalità, scopriremo ciò che ci era sfuggito e metteremo in dubbio le scelte fatte ormai sei anni fa”. Tutte le iniziative sono gratuite.