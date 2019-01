5° Edizione di "Formigine in campo": quest'anno ospiti speciali gli atleti della Nazionale Italiana Calcio Amputati

Si svolgerà alla palestra “Ferraguti” di Magreta, e non come inizialmente previsto a Corlo, la quinta edizione del torneo di calcio a 5 “Formigine in campo”, in programma domenica 27 gennaio.

Un appuntamento all’insegna dello sport integrato, che avrà come ospiti gli atleti della Nazionale Italiana Calcio Amputati, che giocheranno con i Pulcini 2008 delle associazioni di calcio formiginesi a.s.d. A.C. Formigine, a.s.d. P.G.S. Smile, a.s.d. Corlo, a.s.d. Audax Casinalbo, a.s.d. Associazione Magreta, a.s.d. Colombaro.

A partire dalle ore 9,30 le squadre giocheranno partite da tempo unico di 15 minuti, che saranno formate in campo da quattro giocatori più un atleta della scuola calcio Academy Amputati. Nell’ultimo match di giornata, alle 11.40, i bambini del Corlo, nati nel 2012, giocheranno con una rappresentativa della Scuola Calcio Academy Amputati. A seguire premiazioni e pranzo a buffet per tutti i presenti. “Una festa per tutto il nostro calcio giovanile – commenta Simona Sarracino, assessore allo Sport – insieme alla Nazionale Amputati, che regolarmente si allena a Formigine, incontra gli alunni delle scuole e ormai per noi è una squadra di casa a tutti gli effetti. Un torneo che rappresenta un’occasione da cogliere per scoprire e avvicinare lo sport integrato e le sue potenzialità”.