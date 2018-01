Formigine: l’Università Popolare incontra i professionisti della salute

Proseguono gli incontri con i professionisti della salute a cura dell’Università Popolare di Formigine, il cui anno accademico è entrato nel secondo bimestre.

Appuntamenti sempre il martedì sera, con inizio alle ore 20,30, nella Sala della Loggia in piazza della Repubblica, per ascoltare i consigli di un medico di famiglia e di uno specialista a proposito di: mal di schiena (23 gennaio); ansia (30 gennaio); dolori addominali (6 febbraio); prurito (20 febbraio) e dolori reumatico-articolari (27 febbraio).

“I nostri corsi – specifica il Rettore Beppe Manni – non sono solo occasioni di informazione e approfondimento, per una cittadinanza sempre più consapevole, ma anche momenti di aggregazione, che coinvolgono persone non solo di Formigine, ma di tutto il circondario. Una formula apprezzata, evidenziata dalla crescita del numero dei nostri studenti, oggi più di 500, cui proponiamo più di 60 corsi per 40 materie, oltre alle gite, molto partecipate e sempre precedute da lezioni informative”. Gli incontri con i professionisti della salute, iniziativa coordinata dalle dottoresse Maria Cristina Galassi e Manuela Bellafronte, hanno il patrocinio del Comune di Formigine e dell’Azienda Usl distretto di Sassuolo.