Giocando s'impara. A Formigine "PlayLab: giochi di strategia"

Prosegue a Formigine il progetto "PlayLab: giochi di strategia", che si rivolge ai ragazzi da 10 a 13 anni, e ai genitori interessati. Si tratta di laboratori nei quali i ragazzi giocheranno a giochi da tavolo. Il gioco permette di lavorare in maniera naturale sulle abilità tattico-strategiche, sul concetto di competizione e collaborazione e sul rispetto delle regole.

Lavorare in coppia o piccolo gruppo, poi, costringe i ragazzi ad esplicitare col compagno le strategie, crea complicità, aumenta il livello di partecipazione e trasforma la competizione da un fatto individuale ad un momento di condivisione. Si terranno sei incontri presso Hub in Villa (via sant’Antonio 4), con inizio il 26 gennaio alle 16.30. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata al numero 059 416355 (giovani@comune.formigine.mo.it).