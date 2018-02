Ultimo appuntamento a Formigine con "A teatro con mamma e papà"

"Una dose di allegria allo stato puro, di divertimento mai volgare, di risate incontenibili e trascinanti. Velocissimi cambi di scena, storie costituite da canovacci che si susseguono in un crescendo, tanto movimento, ottima espressione, fantasia e creatività, nonché il giusto e necessario coinvolgimento del pubblico": il giornalista romano Paolo Vanacore sintetizza Un Sogno nel Castello, spettacolo della Compagnia bergamasca Teatrodaccapo che domenica 4 febbraio alle ore 16 all’Auditorium Spira mirabilis di Formigine, in provincia di Modena, chiuderà la rassegna A Teatro con mamma e papà, curata dal Teatro dell’Orsa, promossa e sostenuta dal Servizio Cultura del Comune di Formigine e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

"Un Sogno nel Castello è uno spettacolo di arte varia che contiene spontaneità e coinvolgimento, gioco fiabesco, svago e suggestioni" spiegano Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli, autori, registi e interpreti di questa fortunata produzione vincitrice, fra l’altro, del Premio Rosa d’Oro al 26° Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova, del Premio Gianni Rodari per il Teatro 2006 Festival Nazionale Lucciole e Lanterne dell’Ente Teatrale Italiano e del Premio Maria Signorelli 2005 alla Rassegna Nazionale di teatro Ragazzi – Concorso Oltre la Scena al Teatro Verde di Roma.

Proseguono: "Il castello è anche metafora di ogni luogo in cui la gente si può tutt’oggi ritrovare: dal borgo alla piazza, dal cortile alla strada, dal parco alla festa di paese. Bon Bon e Gratta Gratta, i protagonisti dello spettacolo, sono artisti girovaghi, raccontastorie e imbonitori, personaggi buffi pronti a intrattenere il pubblico. Danno vita a uno spettacolo divertente e giullaresco, proposto con garbo e senza volgarità, ritmato dal continuo cambio di personaggi. L’immediatezza delle azioni sceniche permette al pubblico di interagire direttamente e attivamente con i protagonisti in scena, il tutto per dar vita ad una grande festa a corte!."

Spettacolo per famiglie e bambini dai 3 anni.

Ingresso unico 5 euro.

L’Auditorium Spira mirabilis si trova in via H. Pagani 25 a Formigine (MO).



Info: 338 4280999, orsa@teatrodellorsa.com, http://www.teatrodellorsa.com/.