A Modena il 6° Forum Tuttolavoro di Wolters Kluwer

Le misure per il sostegno all’occupazione e la centralità del lavoro per l’economia del nostro Paese saranno oggetto del 6° Forum TuttoLavoro, che si terrà a Modena il 21 febbraio, organizzato da Wolters Kluwer con la partecipazione di Dottrina Per il Lavoro. Nel confronto tra esperti del settore saranno approfondite le principali misure oggetto delle ultime norme di legge - come il Reddito di Cittadinanza e la Quota 100 - per fornire un quadro chiaro e pratico su queste tematiche.

Il Forum TuttoLavoro è in programma a partire dalle ore 9.30 del 21 febbraio presso BPER Forum Monzani, in via Aristotele 33. La partecipazione è gratuita previa iscrizione esclusivamente online al link www.ipsoa.it/forumtuttolavoro.

Il programma del Convegno è accreditato da parte degli Ordini competenti per Consulenti del Lavoro, Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.