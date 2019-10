FotoArt, torna la Biennale di Fotografia al Castello di Levizzano

L’associazione Fotoart organizza nel Castello di Levizzano Rangone ogni due anni una biennale di Fotografia. Si potranno ammirare mostre e proiezioni di artisti di fama nazionale e artisti emergenti, l’iniziativa è nata per divulgare l’arte fotografica e la comunicazione con le immagini. All’interno del castello potremo assistere a quattordici mostre fotografiche,due proiezioni, due workshop e presentazioni libri fotografici, tutto sapientemente organizzato nei minimi dettagli.

L'edizione 2019 è in programma nelle seguenti date: 1, 2, 3, 9 e 10 novembre, dalle 10 alle 19. Nei giorni feriali l'esposizione sarà aperta per le scuole.

In questa edizione saranno presenti i lavori di: Gianni Bellesia, Luigi Ottani, Fabio Malacarne, Alessandro Cavazzuti, Alex Mezenga, Luca Fornaciari, Valentina Zilibotti, Mirco Quartieri, Lega ambiente (save our soil for life),

Organizzazione Associazione FotoArt :



Art Director: Francesco De Marco

Artisti Emergenti: Fausto Corsini

Work Shop: Francesco De Marco

Documentazione: Roberto Casali, Giordano Cerè

Uff. Stampa: Walter Bellisi



Per info: Francesco De Marco Fotografo tel. 059790608 demarco-f@libero.it

