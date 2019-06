"L'effimero e l'eterno", inaugura la mostra fotografica FotoCarpi19

Trenta progetti fotografici per raccontare il contrasto tra il perdurare e la precarietà, tra ciò che ha valore e ciò che, invece, ne è privo: questo il tema di FotoCarpi19, la consueta restituzione del progetto annuale del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI che inaugurerà sabato 8 giugno alle ore 18:00 in Auditorium San Rocco a Carpi.

Gli autori partecipanti sono Andrea Aldini, Gabriella Ascari, Danilo Baraldi, Massimo Bardelli, Giampaolo Bertelli, Tania Boni, Maria Bifulco, Lucia Castelli, Giorgio Ferriani, Renza Grossi, Claudio Iannacone, Stefania Lasagni, Maurizio Ligabue, Pamela Lodi, Luca Malavasi, Manuela Marasi, Claudia Mazzoli, Massimo Mazzoli, Claudio Montali, Giuseppe Petruzziello, Alessandra Petocchi, Luciana Poltronieri, Natalyia Ratushna, Corrado Rivalini, Francesco Romano, Roberto Rossi, Pietro Sorano, Paolo Vaccari, Rosaria Valentini e Marco Vicenzi.

Ogni autore si è messo in gioco, interpretando il tema attraverso la propria personale visione, dimostrando ancora una volta come, partendo da un assunto comune, la fotografia possa sempre regalare differenti letture e punti di vista.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile in Auditorium San Rocco fino a domenica 23 giugno tutti i giovedì dalle ore 10:30 alle 12:30, il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:00.

“Il tema di questa edizione si è rivelato particolarmente impegnativo – commenta il Presidente del Gruppo Fotografico Grandangolo BFI Danilo Baraldi – e proprio per questo stimolante e foriero di risultati assai interessanti. Siamo certi che le riflessioni proposte, al pari degli stili e delle tecniche utilizzate per dar loro corpo, sapranno coinvolgere e interrogare gli spettatori, così come hanno fatto con i membri del Gruppo. La fotografia di qualità, capace di stimolare dibattiti e interrogativi, diventa tanto più importante in un’epoca come la nostra, in cui rischiamo di venire sommersi da una valanga di immagini prodotte senza alcuna autentica mediazione del pensiero e del sentimento”.

Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a grandangolocarpi@libero.it e visitare la pagina Facebook Grandangolo Gruppo Fotografico.

