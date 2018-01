Fotografia, Franco Bentivoglio racconta "Napoli e la sua gente"

Lunedi 29 gennaio alle ore 21:30, al Photoclub Eyes BFI di San Felice sul Panaro in via Montessori 39, presso il Circolo Culturale Opera, si svolgerà un’interessante presentazione di un lavoro fotografico curato da Franco Bentivoglio dal titolo “Napoli e la sua gente”.

Franco Bentivoglio, socio del Photoclub Eyes BFI, dopo avere viaggiato e documentato i suoi viaggi in Asia, ha deciso di scegliere Napoli per parlare, tramite le sue immagini, di quello che succede in questa città che pulsa di vitalità, che è un teatro a cielo aperto e che in ogni angolo di strada offre uno spunto interessante per raccontare una storia.

E la strada è l’argomento principale su cui Franco ha deciso di focalizzare la sua attenzione. Strada, che in inglese traduciamo con “street”, a Napoli assume un valore assoluto. Qui infatti l’autore ha ambientato molte delle sue storie intersecando sia la “street photography” sia la “street art” dei muri dipinti dai ragazzi che, proprio grazie a questa forma d’arte, sono stati letteralmente sottratti da quello che poteva essere un inesorabile destino fatto di malavita e di Camorra. Per un anno intero Franco ha trascorso tanti fine settimana all’ombra del Vesuvio, frequentando i vicoli di Napoli e la sua gente, entrando nei luoghi culto e chiacchierando con chi produce la pasta più buona del mondo, il caffè più buono del mondo ed ovviamente la pizza più buona del mondo. Un viaggio sensoriale a 360°