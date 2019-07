Riprendono le serate di “Frazioni al centro”, festa a Corlo

Martedì di luglio ancora una volta all’insegna delle frazioni. Tornano a Formigine i quattro appuntamenti con “Frazioni al Centro”, nell’ambito del calendario di eventi estivi “Sere Destate”. Si parte il 2 luglio, a partire dalle ore 19, a Corlo, con via Battezzate chiusa al traffico per una festa di strada che prevede musica, food, sport, mercatini e mostre di artisti.

La rassegna, con le stesse modalità che coinvolgono amministrazione, parrocchie, associazioni di volontariato e commercianti, continua martedì 9 luglio a Colombaro, il 16 luglio a Magreta, per concludersi martedì 23 luglio a Casinalbo.

Commenta l’assessore alle Attività produttive e al Coordinamento eventi Corrado Bizzini: “Per il terzo anno tornano nelle frazioni formiginesi queste feste di strada, in una formula che ha convinto fin dalla prima edizione. D’estate di sera la gente ha voglia di uscire, incontrarsi in strade appositamente pedonalizzate, e lo fa all’interno di eventi che coinvolgono sempre più persone nell’organizzazione. Un modo anche questo per fare comunità”.