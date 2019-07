Prosegue "Frazioni al Centro", festa grande a Colombaro

Prosegue senza sosta “Frazioni in Centro”, la nuova rassegna che coinvolge alcune delle frazioni del Comune di Formigine permettendo a tutti i partecipanti di esplorare la città ogni suo angolo. Musica dal vivo, stand gastronomici, street art e mercatini: queste sono solo alcune delle iniziative previste per le giornate di divertimento.

Giovedì 11 luglio, teatro della festa sarà Colombaro, frazione che arriva decisamente preparata per l’occasione dopo la posticipazione subita causa maltempo. Confidando in un sole più generoso rispetto a quello di martedì (l’evento avrebbe dovuto tenersi il 9 luglio), in centro verrà allestito il Colom-Bar, grazie al quale sicuramente nessuno patirà la sete. Oltre alle iniziative elencate in precedenza, attive a partire dalle ore 19.00, perno fondamentale della serata sarà lo sport: l’A.S.D. Colombaro sarà presente con volley e calcio, “Mai dire Bike” con l’escursionismo e ovviamente il Golf Country Club.

Martedì 16 luglio è la volta di Magreta dove la festa inizierà alle ore 19.00 per concludersi attorno alle 23.00. Ad animare la serata saranno i ragazzi della compagnia teatrale delle Mo.Re, ai quali si affiancheranno –per i più piccoli- truccabimbi e palloncini. Per l’occasione, l’Associazione Sportiva Magreta organizzerà giochi per i più sportivi, mentre per i più affezionati alle tradizioni è prevista un’esposizione di moto, trattori d’epoca e moderni, vespe e vespe elaborate. Anche qui non mancheranno stand gastronomici e bar, dove sarà possibile gustare deliziosi cocktails durante tutta la serata.

Frazioni in Centro si concluderà martedì 23 luglio a Casinalbo, sotto il nome di “Casinalbo sotto le stelle”.