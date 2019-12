"Free at last", a Carpi un viaggio musicale verso la libertà

Sabato 7 dicembre 2019 ore 21 presso l'Auditorium San Rocco di Carpi: "FREE AT LAST. Freedom - Un viaggio musicale verso la libertà".

di Enrico Solmi, con "The Freedom Singers": Enrico Solmi, Mauro Pellegrini, Benedetto Benny Paterlini, Enrico Mantovani, Sara Mattioli, Rita Depietri, Elena Lo Faro, Francesca Aiello.

Voce narrante: Fabrizio Iori

Pianoforte e direzione artistica: Roberto Guerra

Collaborazione direzione artistica: Monica Elisabetta Amaduzzi

Vocal Coach: Elisabetta Emiliani

Ingresso libero

Che cosa è Free at Last? È un recital che racconta un viaggio verso la libertà, viaggio che utilizza la musica e il canto come mezzo per ottenerla. I canti tribali della tradizione africana, accompagnati da balli e percussioni, si fusero con gli inni tradizionali religiosi e le canzoni folk anglosassoni. Gli schiavisti pensavano di controllare gli schiavi utilizzando la religione e l'unica forma di assemblea permessa era la funzione religiosa e i racconti della Bibbia gli unici che gli schiavi potevano ascoltare. Ma questi li utilizzarono come forma di espressione di libertà e la promessa del paradiso divenne la ricerca e la lotta per la libertà anche in terra. Da tutto questo nacquero i primi canti, gli spirituals. Per questo la lotta per la liberazione e i diritti civili è la storia di questi canti. Le radici sono sepolte nel profondo ma restano, perché la musica è sempre fonte di liberazione dello spirito e tutti noi lo abbiano sperimentato. Ecco che cosa è Freedom: un viaggio attraverso il tempo e la musica, verso la libertà.

