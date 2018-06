Free Walking Parks, alla scoperta della natura in città

Modena è una delle città italiane con la più vasta estensione di parchi e aree verdi. Molte di queste aree sono poco conosciute ma rappresentano un vero e proprio serbatoio di biodiversità e storie da raccontare. Free Walking Tour Modena, in collaborazione con Pleiadi Emilia e Cooperativa Giovani Ambiente Lavoro, propone all’interno del Programma Estate ’18 del Comune di Modena una rassegna di passeggiate tutta all'insegna dell'ambiente, del verde, e della biodiversità. Abbandoneremo il cemento dei palazzi e delle vie del centro storico, per andare alla scoperta del nostro patrimonio verde: i parchi cittadini.

Le iniziative sono aperte a tutta la cittadinanza. Ogni appuntamento esplorerà un'area verde differente e sarà coadiuvato da professionisti del settore, quali guide ambientali, esperte di botanica ed eco-psicologia, e naturalisti. I partecipanti saranno chiamati a diventare parte attiva dei percorsi proposti; una vera e propria esperienza sensoriale!

Venerdì 8 giugno ore 19.00 presso Giardino Ducale Estense

- Scienza al Ducale: 90 minuti spulciando in lungo e largo gli spazi del nostro parco cittadino, una passeggiata tra storia, scienza osservazioni e piccoli esperimenti;

Venerdì 22 giugno ore 19.00 presso Parco Ferrari (ingresso principale Strada San Faustino)

- Ferrari Earthing: 2 ore a contatto diretto alla natura, attraverso aneddoti, storie, attività singole e di gruppo, e la possibilità di diventare per una sera, o anche solo per pochi metri, camminatori scalzi in libertà, sperimentando il barefooting.

Venerdì 29 giugno ore 19.00 presso Parco Amendola (piazzetta viale Giovanni Amendola)

- Botanic Amendola: 2 ore alla scoperta degli aspetti naturalistici del parco e sull'approfondimento delle essenze arboree e della fauna presenti, spesso ignorate da noi esseri umani.

Venerdì 6 luglio ore 19.00 presso Parco della Resistenza (ingresso via Bartolomeo Veratti)

- Science...on wheels! insieme per i tre parchi di maggiore interesse cittadino (Resistenza, Repubblica e Amendola) in compagnia di uno scienziato in bicicletta attrezzata. Aperto a bicilette, tandem, carrelli, roller, skate… tutto ciò che va su ruote!

Venerdì 13 luglio ore 19.00 presso Parco della Repubblica (parcheggio rotonda di via Arquà)

- Botanic Repubblica: 2 ore alla scoperta degli aspetti naturalistici del parco e sull'approfondimento delle essenze arboree e della fauna presenti, spesso ignorate da noi esseri umani.

Venerdì 20 luglio ore 19.00 presso Parco della Resistenza (ingresso via Ancona)

- Resistenza Earthing: 2 ore a contatto diretto alla natura, attraverso aneddoti, storie, attività singole e di gruppo, e la possibilità di diventare per una sera, o anche solo per pochi metri, camminatori scalzi in libertà, sperimentando il barefooting.

Le attività Botanic e Earthing sono ad ingresso e partecipazione libera (il prezzo lo fai tu!). A fine passeggiata sarà possibile, per chi vorrà, fermarsi per un picnic serale condiviso, con cose buone portate da ciascuno (da tenere con voi durante la passeggiata, dentro uno zainetto). Le attività Science hanno invece un costo di 9€ a persona (bambini gratis!). Per info e prenotazioni: info@samesametravels.com o Pagina Facebook Free Walking Tour Modena.

