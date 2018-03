In centro storico ripartono i Free Walking Tour nei fine settimana

Tutto è pronto. Dal fine settimana del 17 e 18 marzo e fino a metà giugno, tornano in città le passeggiate culturali Free Walking Tour Modena. Vi aspettano ogni sabato e domenica pomeriggio in centro storico. Sabato sarà la giornata dedicata al Tour Classico, per coloro che vogliono scoprire qualcosa di più sulla città e passare un pomeriggio differente.

La partenza è prevista alle ore 16.00 da Piazza Grande (ritrovo alla Pietra Ringadora). La domenica invece si alterneranno esperienze diverse, volte a dare uno sguardo più profondo e diverso sulle varie anime della città. Si potrà scegliere tra l’itinerario sulla Famiglia d’Este, lo sguardo migrante, i percorsi d’acqua, e le passeggiate dedicate alla scienza. Insomma un calendario molto ricco che vede la collaborazione di diverse realtà attive sul territorio modenese. La partenza è sempre prevista alle 16.00 ma i punti di ritrovo cambiano a seconda dell’attività proposta.

La partecipazione alle iniziative è libera, e pensata per coinvolgere tutti. Il Free Walking Tour Modena è svolto in collaborazione con guide locali indipendenti, il Gruppo Pleiadi Emilia e la Cooperativa Giovani Ambiente Lavoro. L’obiettivo del progetto è allargare gli orizzonti della cultura e rendere l’accesso al territorio più inclusivo, permettendo a tutti di poterne godere.

Per maggiori informazioni Giovanni 3351627175