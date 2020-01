Freedom_Flower Power Party 2020 ad AttoZero

Riparte il 2020 ad AttoZero Teatromusicadanza E riparte con una festa, La FESTA anni 60&70 di Modena! Cosa succede quando '60s e '70s si sfidano a colpi di live music, dj set e show, in una serata da perdere la testa? Arriva Freedom! La notte che ti farà rivivere il meglio del rock'n'roll, beat, surf, soul e r&b degli anni 60 con il live strappa-capelli di Cecco & the Lighters A sfidare la band per tutta la notte, la magia funk, black e disco music anni 70 del dj set di Cecco Signa, in una lotta senza esclusione di colpi nel #Flower #Power Party più stupefacente in città! E se pensi che sia tutto qui... Non farlo: una miriade di sorprese ti stupirà per tutta la notte, su e giù dal palco! Freedom... Rispolvera il tuo guardaroba vintage ed entra nel tempio della libertà... Noi siamo pronti.

Ingresso 5 euro. Dance & Coreografie: Officina Danza Studio. In collaborazione con Keller Pub. Tessera associativa Attozero: 3 euro