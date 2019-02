Friday for Future. Anche a Modena mobilitazione per salvare il pianeta

Venerdì 1 Marzo si tiene a Modena il Fridays for Future (Venerdì per il futuro) in piazza Grande. E' uno dei vari appuntamenti organizzati ogni venerdì a partire dalle ore 18.00 davanti alla Preda Ringadora.

#FridayForFuture è un movimento nato nell'agosto del 2018, dopo che la quindicenne svedese Greta Thunberg ha intrapreso uno sciopero da scuola durato tre settimane, nelle quali ha quotidianamente protestato davanti al Parlamento svedese contro l'inerzia politica riguardo le azioni urgenti da intraprendere per contrastare la crisi climatica, certificata oltre che dal mondo scentifico, dalla stessa Conferenza sul Clima di Parigi.

La sua protesta è diventata virale e in seguito globale grazie ai suoi post su Twitter e Instagram. Il suo presidio, oggi mondiale, ha luogo ogni venerdì davanti ai luoghi simbolo del potere politico e continuerà fino a quando i governi non adegueranno le politiche nazionali agli obiettivi stabiliti alla Conferenza sul Clima di Parigi ovvero per mantenere l'innalzamento della temperatura globale entro i +2°C.

Mobilitazione globale

La protesta, a 6 mesi dal suo avvio, è globale, ed ogni venerdì in oltre 300 città di 30 nazioni circa 70mila persone manifestano per chiedere un maggior impegno politico. Il cordinamento internazionale raccoglie i contribuiti di ogni singola manifestazione grazie agli hastags #Fridaysforfuture e #Climatestrike. Questa mobilitazione mondiale ha origine nelle scuole medie e superiori partendo da un assunto: se studiamo per garantirci un futuro, dobbiamo avere garanzie sul fatto che anche il pianeta possa averlo.