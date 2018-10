"Fronte del porto" debutta al Teatro Storchi di Modena in prima assoluta

Debutta in prima assoluta al Teatro Storchi di Modena giovedì 18 ottobre Fronte del porto, il nuovo spettacolo di Alessandro Gassmann in scena fino a domenica 21 ottobre. Prodotto dalla Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini e dal Teatro Stabile di Catania, lo spettacolo vede in scena come protagonista Daniele Russo, nel ruolo che è stato di Marlon Brando nel celebre film di Elia Kazan, che vinse otto oscar nel 1954.

Fronte del porto è un lavoro corale, con una formazione di dodici attori in scena; per Gassmann è la terza regia in un percorso tracciato sulla scia di adattamenti nati dall’incrocio tra teatro e cinema: Qualcuno volò sul nido del cuculo (stagione 2014\15, produzione Teatro Bellini di Napoli, con Daniele Russo protagonista) e La parola ai giurati (stagione 2008\2009, con Alessandro Gassmann anche attore).

L’adattamento teatrale è firmato da Enrico Ianniello attore, scrittore, traduttore e regista non nuovo a esperienze di trasposizione scenica, a partire dal fortunato Chiòve o I Giocatori del catalano Pau Mirò. Ianniello ha immaginato la storia - a partire dall'omonima opera dell'americano Budd Schulberg (a sua volta ispirato da un'inchiesta giornalistica dell'epoca, successivamente dalla sceneggiatura del film di Elia Kazan) e dal successivo adattamento teatrale realizzato dall' inglese Steven Berkoff - trasferendola nella Napoli degli anni ‘80, in una narrazione che intercetta relazioni intense e rabbiose e mescola un napoletano italianizzato alle atmosfere dei film poliziotteschi.

Nell’allestimento a cura di Alessandro Gassmann, come per Qualcuno volò sul nido del cuculo, tornano alcuni elementi significativi: il lavoro di riscrittura di una "storia cinematografica" dall'intensa carica emotiva e sociale, e il binomio regista-attore formato da Alessandro Gassmann, regista, e Daniele Russo, attore protagonista. Nel caso specifico ci troviamo nella Napoli di quasi quarant’anni fa anni fa e l’azione è giocata, dal punto di vista formale, dalle musiche dei film, dai colori sgargianti della moda e dai riferimenti culturali di quegli anni. Una storia con tanti caratteri, interpretata da una squadra di dodici attori: Daniele Russo, Antimo Casertano, Orlando Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice. Le scenografie sono firmate da Alessandro Gassmann, i costumi di Mariano Tufano, le luci di Marco Palmieri, le videografie di Marco Schiavoni, le musiche di Pivio e Aldo De Scalzi e il sound designer di Alessio Foglia.



Tournèe: Napoli - Teatro Bellini dal 6 al 25 novembre 2018; Lugo - 1 e 2 dicembre 2018; Forlì - 1, 2, 3 febbraio 2019; Savona - dal 5 al 7 febbraio 2019; Catania – Teatro Verga dal 19 febbraio al 3 marzo 2019.

Teatro Storchi, Largo Garibaldi 15, Modena

Stagione 2018/2019

18, 19 ottobre ore 21.00

20 ottobre ore 20.00

21 ottobre ore 15.30

FRONTE DEL PORTO

di Budd Schulberg con Stan Silverman

traduzione e adattamento Enrico Ianniello

con Daniele Russo

e con Antimo Casertano, Orlando Cinque, Sergio Del Prete, Francesca De Nicolais, Vincenzo Esposito, Ernesto Lama, Daniele Marino, Biagio Musella, Edoardo Sorgente, Pierluigi Tortora, Bruno Tràmice

scene Alessandro Gassmann; costumi Mariano Tufano; luci Marco Palmieri; videografie Marco Schiavoni

musiche Pivio e Aldo De Scalzi; sound designer Alessio Foglia; aiuto regia Emanuele Maria Basso; Foto di Mario Spada

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Stabile di Catania

Durata 2 ore e 25 minuti con intervallo

PRIMA ASSOLUTA



