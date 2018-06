Appuntamento con la 165ª Fiera di Soliera, un concentrato di eventi dal 22 al 24 giugno

Da venerdì 22 a domenica 24 giugno Soliera spalanca le sue porte per tre giorni di allegra convivialità, nel segno della ecosostenibilità, per la 165ª edizione della Fiera di San Giovanni. Gli spettacoli gratuiti in piazza Lusvardi, i concerti, gli stand, i mercatini e le mostre di varia natura, i tornei sportivi, la solidarietà, il protagonismo del Tortellone Balsamico, re indiscusso dell'offerta enogastronomica solierese che si può assaggiare solo in questi giorni dell'anno... tutto si intreccia per un appuntamento di largo richiamo, che ognuno può declinare secondo i suoi gusti e interessi.

Una manifestazione che anche quest'anno si rende possibile grazie al lavoro di chi cerca di migliorarla di anno in anno, in primis la Fondazione Campori, e alla generosa e vitale collaborazione delle realtà associative, imprenditoriali e culturali del nostro territorio.

Il grande palco allestito in piazza Lusvardi ospiterà tre serate all'insegna della qualità. A cominciare dallo spettacolo di sabato 23 giugno con il “Recital” di Pucci, mattatore comico amatissimo dal pubblico. Forte di numerosi tour teatrali di enorme successo e di una ventennale esperienza televisiva e cinematografica, Pucci calcherà il palco di piazza Lusvardi con uno show sorprendente che avrà inizio alle 21.30. Solo poche ore dopo, all'alba di domenica 24 giugno, si rinnoverà quella sorta di rito collettivo, all'insegna della salute psicofisica, che è la Soliera 5.30 - The Run Experience, alla sua 5ª edizione.

Domenica 24 giugno, alle 21.30, sempre in piazza Lusvardi, si esibiranno i Battistiband, tribute band del cantante che ha segnato un’epoca della musica italiana, per un concerto che celebrerà anche i 60 anni dell'Avis di Soliera. Chiuderà la serata, e la Fiera intera, una straordinaria esecuzione di Danza del Fuoco. Mentre venerdì 22 giugno, lo spettacolo di apertura sarà nel solco della sostenibilità, con il concerto su due ruote della Gaudats Junk Band, uno show a impatto zero grazie all'energia prodotta direttamente dal pubblico in bicicletta per un palco alimentato solo a pedali.

La Locanda del Tortellone, promossa dalla Compagnia Balsamica di Soliera, si troverà anche quest'anno nel parchetto che si trova vicino al Nuovo Cinema Teatro Italia di via Garibaldi. E sono da non perdere gli assaggi di tortellone a soli due euro, così come l'apertura dell'acetaia comunale venerdì 22 giugno, alle 19.30.

Lungo via Roma saranno esposte le auto storiche a cura dell'Historic Motor Club, mentre le vespe e le moto d'epoca si potranno ammirare in via Marconi e in via Rimembranze, a cura del Moto Club Oca Bigia 2. Torna puntuale il Luna Park nell'area di via Mazzini (dal 15 al 24 giugno) e si rinnova l'appuntamento con i dj set nella spiaggia urbana del "Matteotti Beach". Piazzetta Don Ugo Sitti, il 24 giugno, ospiterà il tradizionale concerto delle Corali “Do, Re, Mi, Fa, Soliera dal sacro al profano”. E sempre il 24 giugno, per tutta la giornata, nell’area parcheggio tra via Grandi e via 25 Aprile, si terrà il Mercato del Consorzio Versilia Forte dei Marmi.

Qui p possibile scaricar eil pdf con il programma completo