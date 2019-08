Fuga di gas, serata di lavori in via Badia

Ieri sera dalle 20.20 fino ad oltre la mezzanotte, i tecnici di Hera e Vigili del Fuoco sono stati impegnati in centro a Modena per una fuga di gas, in Via Badia. I pompieri sono stati attivati per l'odore di gas che si sentiva in modo intenso in prossimità del civico 9.

Successivamente è intervenuta la squadra di Hera per individuare e riparare il guasto a una condotta interrata, mentre i Vigili del Fuoco hanno garantito il presidio per assistenza e sicurezza.