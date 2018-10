Funghi in mostra in Villa Giardino

La 23ma edizione della mostra micologica organizzata dal Gruppo Micologico - Naturalistico Cavezzese si terrà domenica 14 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 19.00 presso Villa Giardino (via Cavour 24, Cavezzo). Saranno esposti funghi raccolti dai soci del Gruppo Micologico nella Pianura Padana, nel litorale adriatico, sugli Appennini emiliani e toscani ed in diverse località delle Alpi. Saranno allestite due sezioni apposite: "Funghi a confronto", sezione dedicata alla sicurezza alimentare ed utile per distinguere i funghi commestibili da quelli non commestibili, e "Funghi primaverili", dove saranno esposti esemplari di funghi, riprodotti in resina, che crescono in natura nei mesi di marzo ed aprile. Soci del Gruppo Micologico saranno presenti per rispondere alle domande delle scolaresche e dei cittadini che visiteranno la mostra, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Cooperativa Giardino