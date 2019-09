Futuro, scienza e teatro: “La margherita di Adele” per raccontare i cambiamenti climatici

Un mondo in crisi dove l’acqua è razionata e posta sotto il controllo di società private e le vicende di alcuni ecoterroristi, “ladri di acqua” .

Tutto questo è “La margherita di Adele” una narrazione teatrale ambientata nel Delta del Po intorno al 2055 che andrà in scena nell’ambito della XI Scuola Estiva di preparazione alle Olimpiadi Internazionali della Fisica.​

L’evento si svolgerà giovedì 5 settembre alle ore 21:30 presso l’Aula Magna dell’IIS Cavazzi di Pavullo.

Il cambiamento climatico è un tema scientifico, internazionale e trasversale, che si affronta sempre più spesso tra addetti ai lavori, nei convegni, nelle tavole rotonde e nelle conferenze. Ma cosa si sa del cambiamento climatico fuori dagli ambienti scientifici? Che percezione ha la gente delle trasformazioni del clima già in atto e di quelle che si attendono per l'intero pianeta e in modo peculiare per il nostro territorio?

Al termine dello spettacolo alcuni scenari climatici ipotizzati nelle proiezioni scientifiche saranno presentati da Vittorio Marletto, Responsabile dell’Osservatorio Clima del Settore Idro-Meteo-Clima dell’Arpa Emilia Romagna.

Il racconto la “Margherita di Adele” è promosso dalla Sezione di Bologna dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF) e dalla Fondazione Giuseppe Occhialini di Pesaro in collaborazione con IIS Cavazzi e col patrocinio del Comune di Pavullo nel Frignano, è scritto da Marco Vignudelli, raccontato dalle voci vibranti di Ilenia Burgio e Laura Gramuglia accompagnate dalle musiche originali di Giacomo Bertocchi, Caterina Romano, Marco Cardinaletti e dalle fotografie di Nadia del Frate e è prodotto dall’Associazione Culturale Spostamenti Bologna.