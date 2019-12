Capodanno a Sestola, tre giorni di divertimento a misura di giovane

Anche per il Capodanno 2020, Sestola si riconferma la capitale emiliana del divertimento con CIM1. Tre gli eventi "a misura di giovane" che nei prossimi giorni animeranno la città tra musica, animazione e qualche sciata. Per coloro che decideranno di partecipare a tutti e tre gli eventi, è prevista un'agevolazione nell'acquisto dei biglietti.

Per i tre giorni che precedono il tanto atteso capodanno, dalle ore 16.00 in poi al rifugio Gosling di Piazza Passerini sarà organizzato un Apres Ski, che proseguirà fino a tarda notte con cene, musiche, balli e animazioni varie.

Il 30 e 31 dicembre e il 1° gennaio poi, il centro nevralgico della serata si sposterà al Palazzetto dello Sport, che ogni sera ospiterà special guest con dj set e musica dal vivo.

Lunedì 30 dicembre 2019

La prima data di CIM1 apre con una tripla guest: Gabry Ponte, Ludwig e Dj Matrix. Tre dei più iconici personaggi della scena musicale italiana di oggi e di ieri si esibiranno sul palco del Palazzetto in un imperdibile live show. L'entrata sarà possibile dalle ore 22.00 mentre l'inizio del concerto è previsto per l'1.00.

Martedì 31 dicembre 2019

La serata dell'ultimo dell'anno, inizierà in anticipo. Alle ore 20.00 è previsto il cenone di capodanno, con musica dal vivo, su prenotazione. Dopo il countdown esplosivo, il nuovo anno inizierà in musica per proseguire fino all'alba. Per informazioni e prenotazioni: 3476559823 / 3452113969.



Mercoledì 1 gennaio 2020

Dopo il successo dello scorso ano, CIM1 inaugura il 2019 con una festa a caso, il "Random Party", per partecipare al quale l'unica regola sarà appunto il "vestirsi a caso". Per i più temerari, in palio gadget ufficiali Random: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro. Come l'outfit, anche la musica verrà "pescata a caso" tra i più grandi successi di tutti i tempi,spaziando da un genere all'altro. L'apertura della serata è prevista per le ore 22.00.

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti visitare la pagina facebook.