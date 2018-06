All'Arena del Grandemilia il Gran Galà d'Opera con la soprano Paola Sanguinetti

Ultimo appuntamento di giugno per Arena Grandemilia vede protagonista il Gran Galà d'Opera con la nota soprano Paola Sanguinetti il 30 giugno alle ore 20,30 (ingresso gratuito).

Non occorre un abbonamento alla Scala per amare l'opera, è sufficiente una serata all'Arena Grandemilia per riascoltare tutti i temi più amati del repertorio proposti dalla voce toccante e passionale del celebre soprano Paola Sanguinetti (dal1997 collabora attivamente con il Tenore Andrea Bocelli).

Basta infatti una serata per immergersi totalmente nelle pagine immortali di Verdi, Puccini, Bizet, basta una serata per riscoprire l'amore per l'opera o chi lo sa... per cominciare ad amarla. Sono storie che restano, intatte, nella loro bellezza e fanno rivivere, senza distorsioni, le varie immagini dell'amore. Quello impossibile della "Traviata" di Verdi, quello materno e incondizionato di Madama Butterfly e quello disperato della Tosca di Puccini; ma anche la passione della "Carmen" di Bizet e del "Don Giovanni" di Mozart, così come pure le scaramucce degli innamorati dell'Elisir d'Amore.

Paola Sanguinetti soprano lirico di Parma, ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio "Arrigo Boito e li ha proseguiti frequentando corsi di perfezionamento, quali l'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Nel 1994 ha vinto il 15° Concorso Nazionale "Mattia Battistini" di Rieti, iniziando una brillante carriera che l'ha vista applaudita protagonista nei maggiori teatri e sale da concerto italiani ed esteri come il Regio di Parma, il Filarmonico di Verona, il Donizetti di Bergamo, il Teatro delle Muse di Ancona, il Politeama Greco di Lecce, il KKl di Lucerna, il Great Hall of the People di Pechino, il Parco della Musica di Roma, il Wembley Stadium di Londra, l'Arena di Pola, il Waldbuhme di Berlino, il Musikverein di Vienna, l'Opera di Stato di Praga, ecc. E' stata la protagonista di diverse opere liriche tra le quali La Cambiale di Matrimonio di Rossini, L'Elisir d'Amore di Donizetti, La Bohéme di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, La Traviata di Verdi, Il Tabarro di Puccini, Le Nozze di Figaro di Mozart, Tosca di Puccini. E' stata Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart, Desdemona in Otello di Verdi, Leonora nel Trovatore di Verdi, recentemente ha debuttato nel ruolo di Adriana Lecouvreurnell'omonima opera di Cilea. Ha interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petit Messe Solennelle di Rossini, i Vesprae Solennes De Confessore e il Requiem di Mozart. Sotto la direzione del Maestro Romano Gandolfi, con l'Orchestra "I Virtuosi di Praga" e il Prague Chamber Choir ha partecipato all'esecuzione in prima assoluta dell'Oratorio La Divina Provvidenza del compositore contemporaneo Narciso Sabbadini .

Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei Tour in Europa, Nord America, America Latina, Emirati Arabi, Asia, Australia, Nuova Zelanda, Israele, oltre che in numerosi concerti in Italia, ottenendo ottime critiche e il consenso del pubblico. Sempre con Andrea Bocelli ha registrato alla BBC Radio 2 di Londra un concerto per la trasmissione "Friday Night is music Night" con la BBC Orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. E' stata inoltre sua ospite per il concerto-evento che ha inaugurato il "Teatro del Silenzio" di Laiatico nel 2007 e nell'edizione del 2011.Ha preso parte anche al Tour dell'Orchestra di Venezia in Giappone con la quale si è esibita in diciotto concerti nei più prestigiosi auditorium nipponici. Svolge inoltre un'intensa attività concertistica, principalmente in duo con l'arpista Davide Burani, sia con altre formazioni come Gli Archi Italiani, I Solisti di Parma, Il Quartetto di Cremona, con l'attrice Paola Gassman, che l'ha portata ad esibirsi nei più importanti teatri italiani, oltre che in Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Spagna, Francia